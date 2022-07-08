“Если что-то доказывать, то только себе” – Григорий Лепс о поиске себя в музыке, отношении к заработкам и любви к частным вечеринкам

Пятидесятидевятилетний певец Григорий Лепс сегодня является одним из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых артистов. Но так было далеко не всегда. Лепс прошел долгий путь для того, чтобы занять свою нишу в сфере шоу-бизнеса.

О провидении

По словам Григория, когда успех и слава приходят быстро, то так же быстро они и уходят. Правдивость этой истины можно увидеть на примерах многих артистов, которые в одночасье стали популярными, но потом ушли в забвение.

У Лепса получилось иначе. Он долгие годы строил свою карьеру, долго не мог пробиться на эстраду. Но постепенный путь к успеху обусловил и более стабильную популярность. Уже не первый год Григорий возглавляет рейтинг самых востребованных артистов.

К своей славе знаменитость относится по-философски: видит в этом Божие провидение. Популярности не придает особого значения: знает, что сегодня востребован он, завтра будет кто-то другой.

Об интуиции

Затрудняется Григорий и раскрыть секрет успеха. Здесь много составляющих: упорство, целеустремленность, трудолюбие и, конечно же, везение. Музыкант вспоминает, как его директор обивал пороги всех звукозаписывающих студий, фирм, однако все было тщетно. Фамилия Лепса никому ни о чем не говорила, поэтому никто не жаждал с ним сотрудничества.

Все изменилось в одночасье, когда Григорий услышал песню «Рюмка водки на столе». Композицию написал малоизвестный музыкант Жека. Лепс сразу почувствовал, что это будущий хит и выкупил песню за триста долларов. Интуиция его не подвела. Именно благодаря данной композиции на Григория обрушилась слава.

По словам Лепса, это то редкий случай, когда ему удалось распознать хит. Зачастую же никогда не угадаешь, какая песня «выстрелит», а какая нет.

О понимании себя

Григорий за свою жизнь сталкивался с разным отношением. Были времена, когда окружающие не верили в его успех. Затем наступили времена, когда его стали боготворить. Лепс признается: он никогда не стремился доказать тем, кто не верил в него, что он чего-то достоин. Музыкант считает такую затею совершенно бессмысленной и никому не советует ею пользоваться. По словам артиста, доказывать что-то нужно в первую очередь себе, а также держать слово перед близкими, чтобы никого не подводить.

Кстати, себя исполнитель хита “Водопад” считает трудоголиком. Сейчас со своим трудоголизмом он старается бороться, чтобы не было проблем со здоровьем. Прецеденты уже были: с концертов звезду пару раз увозили на скорой. После этого Григорий понял, что нужно заботиться о себе.

О жанре музыки

Лепс не скрывает, что музыка для него является и источником вдохновения, и любимым занятием, и также средством заработка. Здесь гармонично соединились важные составляющие: дело для души и деньги. Григорий записывает и поет песни, его творчество нравится аудитории, и это приносит доходы — вполне логичная схема.

Лепс признается, что не всегда ориентируется на вкусы аудитории. Он покупает те песни, которые нравятся именно ему, независимо от жанра. Он может приобрести композицию и за тридцать, и за со тысяч долларов. Сам Григорий не является композитором или поэтом, поэтому вынужден покупать себе песни.

Свой жанр Лепс определил так: эстрада с элементами рока. Он наслышан о том, что кто-то считает его звездой шансона. По мнению музыканта, не имеет значения четкое определение жанра. Людям нравится, они слушают — и это главное.

О корпоративах для друзей

Григорий не скрывает, что выступает на корпоративах. В этом он не видит ничего предосудительного, ведь миссия артиста — развлекать аудиторию. И не важно, на стадионе, в концертном зале или в кафе и ресторане.

Лепс отмечает, что зачастую выступает на частных вечеринках своих друзей. Он не принимает приглашения от всех подряд, в том числе и от малоизвестных заказчиков. Григорий признается, что если на корпоративе его что-то не устроит, то он может вернуть свой гонорар и покинуть мероприятие.

Об отношении к деньгам

Лепс раскрыл финансовую составляющую частных вечеринок. По его словам, это более прибыльное дело. Например, сумма гонорара за пять корпоративов равняется сумме заработка за двенадцать-пятнадцать концертов. В то же время артист не считает правильным руководствоваться только меркантильными интересами и выступать исключительно на закрытых вечеринках. По его мнению, очень важно собирать стадионы и выступать перед широкой аудиторией.

Лепс в принципе спокойно относится к деньгам. Он не делает культа из зарабатывания финансов. Ему совершенно все равно, на каком он месте в списке Форбс. Самое главное — это то, что музыка и творчество дают возможность обеспечивать себя и свою семью, достойный уровень жизни.

О судьбе детей

У Григория есть три дочери и один сын. Музыкант признается: ему бы не очень хотелось, чтобы дети строили карьеру в сфере шоу-бизнеса. Уж очень сложен и непрост этот мир. Артист надеется, что дети выберут для себя другие профессии. Пока они изучают английский язык и занимаются плаванием.