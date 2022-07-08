Классика старой моды: наряды, которые надо иметь в шкафу, потому что они снова и снова становятся трендами

Классика выдержала испытание временем и оказывается в центре внимания снова и снова благодаря своей универсальности. Вот список вещей, которые успешно противостоят новым дизайнам, тканям и тенденциям и периодически возвращаются в тренды. Наверняка некоторые из них есть в гардеробе многих модниц и ждут повторного триумфа.

Платья с баской

Платье с баской приобретает популярность примерно каждые два десятилетия. Главной особенностью модели с облегающим лифом и прямой юбкой является кокетливая баска, которая доходит до ягодиц, подчеркивая фигуру.

В 40-х и 50-х годах такие платья возвели на пьедестал силуэт “песочные часы”. В 1990-х годах этот девчачий стиль вновь стал популярен. Еще одно возрождение произошло в 2012 году.

Тренчи

Современные тренчи по-прежнему преимущественно представлены в бежевых оттенках, но яркие цвета и неожиданные ткани и детали выводят этот классический предмет одежды за рамки ненастной погоды.

Тренчи существуют примерно с середины 1800-х годов как практичная верхняя одежда. Хотя они по-прежнему служат для защиты от дождя и прохлады, но в последние пару десятилетий не только выполняют функцию пальто, но и стали эффектной вещью гардероба. Все дизайнеры сегодня выпускают самые разные версии: ярко-зеленые, кожаные, традиционные коричневые с клетчатой ​​подкладкой и пр. Можно найти любые варианты – от легких летних до теплых зимних с меховой подкладкой.

Капри

Это нечто среднее между брюками и шортами. Большинство капри имеют длину ниже колена и значительно выше щиколотки, чем и отличаются от бермудов и брюк до щиколотки. Их надевают, когда брюки кажутся слишком теплыми, а шорты – слишком повседневными. Сегодня капри являются как повседневной, так и деловой одеждой и присутствуют в гардеробе современных женщин в качестве базового элемента.

Традиционно капри представляли собой брюки из хлопка, джинсовой ткани и саржи длиной ниже колена, но в последние десятилетия появились спортивные модели, а также эластичные, шелковые, вискозные и другие.

Туфли на плоской подошве

Короткие и узкие брюки лучше всего смотрятся с обувью на плоской подошве разных цветов.

В большинстве исторических фильмов с 1940-х по 1960-е годы фигурировали туфли на плоской подошве с острыми или округлыми носами в сочетании с пышными юбками или укороченными капри. Согласно современной моде, допускается сочетать балетки с цветными прямыми джинсами, платьями и шортами в стиле ретро и даже с деловыми костюмами с брюками длиной до щиколотки.

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Туфли на плоской подошве могут показаться более скромными, чем туфли на каблуках или туфли-лодочки, но они могут заставить мини-юбку выглядеть мило, но не вызывающе.

Классическая белая рубашка

Белая рубашка — классический предмет одежды на всех континентах. Она одинаково хорошо подходит для походов за продуктами, презентаций и коктейлей, если она сочетается с аксессуарами, которые подходят к тому или иному событию. Хорошо дополняют белую рубашку, независимо от того, носят ее с джинсами или шелковыми макси-юбками, классическая красная помада, небрежная прическа или аккуратный хвост, серебряные или золотые браслеты или серьги-кольца.

Твид и приталенные жакеты (главное фото)

Женщины облачились в короткие и облегающие твидовые жакеты, когда Коко Шанель сделала их одновременно женственными и остромодными. В сочетании с подходящими юбками, шляпками-таблетками и туфлями-лодочками на идеальном каблуке они остаются классикой европейской и американской моды.

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Матросская полоска

Свитшоты в матросскую полоску также остаются популярными в той или иной форме из года в год. Один из способов сочетать матросскую полоску с другой классикой — носить ее с темно-синим блейзером с золотыми или серебряными пуговицами.

Платья 50-х годов

В последние годы платья возвращаются в моду, и среди них – модели в стиле 50-х годов. Узкие юбки-карандаши и платья с приталенным лифом и пышным низом выгодно подчеркивают фигуру. Винтажные вещи по-прежнему довольно легко найти в комиссионках и секонд-хендах, но и новые модели с воссозданными винтажными узорами, тканями и кроем тоже присутствуют.

Брюки-сигареты и джинсы скинни

Узкие джинсы и брюки на протяжении последних нескольких десятилетий можно встретить повсюду. Выполненные из эластичного денима или хлопкового твила, надетые с сандалиями или туфлями на шпильке, футболками или коктейльными топами с глубоким вырезом, они будут с нами всегда.

Кружево и жемчуг

Кружево и жемчуг добавляют образу элегантности и с давних пор считаются классикой. Однако жемчужные украшения и кружева постоянно обновляются.

Кружевные воротнички могут быть как милой, так и строгой деталью. Выглядывающая из-под подола юбки полоска кружева превращает простое платье в соблазнительное.

Жемчуг подчеркивает консервативный образ и статус женщин определенного возраста. Простые костюмы или платья с узорами почти всегда выигрывают от нити жемчуга, как и асимметричные и авангардные блейзеры. Даже очень недорогая пара длинных нитей жемчуга может сделать посредственный наряд завершенным и органичным.