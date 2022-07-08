 

В каких районах больше всего новостроек

08.07.2022, 12:27, Разное
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В десяти районах Москвы сосредоточено 40% от всего объема первичного жилья в городе, как по общей площади, так и по числу лотов в реализации.

Больше всего новостроек представлено в районе Очаково-Матеевское на западе столицы – 6,2% от всех ЖК. Еще несколько лет назад в данной локации был всего один крупный проект. Однако с 2020 года район начал активно развиваться. Сначала группа «ПИК» начала строительство сразу пяти микрорайонов. Затем здесь появились проекты от застройщиков «Ташир», «Интеко» и Level Group. В результате сейчас на локальном первичном рынке представлено 42 корпуса в новостройках. В десяти домах продажи начались в минувшем мае.

На втором месте с показателем 5,3% оказался Даниловский район на юге столицы. После начала реализации масштабного проекта «Зиларт» этот некогда промышленный район стал пользоваться стабильным спросом у покупателей.

По 4,8% от всех новостроек представлено в районах Хорошево-Мневники и Нижегородский. Активной застройке Хорошево-Мневников способствует большая площадь свободных территорий и протяженная береговая линия. Нижегородский район долгое время не застраивался, однако за последний год здесь появилось сразу несколько крупных проектов класса «комфорт».

Замыкает пятерку лидеров районы Покровское-Стрешнево и Раменки, где реализуется по 3,8% от всех новостроек.



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