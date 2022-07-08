Мнение: Война в Украине. Сводка 07.07.2022

Война на Украине. Сводка 07.07.2022

1. Лисичанск—Сверодонецк.

Продолжается перегруппировка войск на Северско-Соледарское и Артемовское направления. Идет прочесывание местности, еще не все отставшие группы ВСУ отловлены. Сами города по-прежнему обстреливаются артиллерией ВСУ.

2. Северск.

Бои у Григоровки и Верхнекаменского. ВСУ обозначали готовность бороться за Северск и без боя сдавать город не собираются.

ВС РФ вместе с тем начинают прощупывать цепь поселков между Северском и Соледаром на предмет возможность обхода Северска с юга.

3. Артемовск.

Бои в районе Клинового, а также за Покровское.

Противник пока что удерживает Кодему и Семигорье.

4. Соледар.

Бои за Берестовое и Белогоровку.

После взятия Спорного можно ожидать постепенного "сворачивания"фронта с севера по направлению к Соледару.

5. Авдеевка.

Без существенных изменений. Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка, продвижения к Красногоровке нет.

Бои на окраинах Нью-Йорка.

Противник интенсивно обстреливает Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку.

Идут удары РСЗО и ОТРК по складам боеприпасов, складам ГСМ и расположениям частей ЛДНР в глубине территории ДНР и ЛНР.

6. Угледар.

После неудачной попытки наступления ВСУ фронт в районе Павловки, Шевченко и Егоровки стабилизировался, и бои вернулись к позиционному формату.

В районе Марьинки и Новомихайловки — без существенных изменений.

7. Славянск.

Бои у Долины, Краснополья, Богородичного и Сидорова.

Фронт с северо-запада находится в 8-10 км от окраин Славянска. Усилились удары ВС РФ по Славянску и Краматорску.

8. Харьков.

Позиционные бои к северу и северо-западу от города в районе н.п. Уды, Цуповка, Дементьевка, Верхние Проходы, Верхний Салтов.

Идут регулярные удары по целям в Харькове,Чугуеве и Золочеве. Противник ожидает ввода в бой свежих частей ВС РФ и их дальнейшего продвижения к северным окраинам Харькова. Впрочем, штурм города пока не ожидается.

9. Николаев.

На Николаевском, Криворожском и Никопольском направлениях — позиционные бои.

ВСУ пытаются закрепиться в районе н.п. Потемкино и создать предпосылки для дальнейших наступательных действий.

ВС РФ активно наносят удары по целям в Николаеве и в районе Кривого Рога.

Существенного наступления на Херсон ВСУ организовать, несмотря на все попытки, не смогли.

10. Одесса.

На фоне продолжающихся ударов по целям в Одесской области, ВСУ провели ожидаемую фотосессию на о. Змеиный, получили несколько ударов по десанту и отступили. Остров по-прежнему — в серой зоне.

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