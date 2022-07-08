 

Мнение: Война в Украине. Сводка 07.07.2022

08.07.2022, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война на Украине. Сводка 07.07.2022

1. Лисичанск—Сверодонецк.
Продолжается перегруппировка войск на Северско-Соледарское и Артемовское направления. Идет прочесывание местности, еще не все отставшие группы ВСУ отловлены. Сами города по-прежнему обстреливаются артиллерией ВСУ.

2. Северск.
Бои у Григоровки и Верхнекаменского. ВСУ обозначали готовность бороться за Северск и без боя сдавать город не собираются.
ВС РФ вместе с тем начинают прощупывать цепь поселков между Северском и Соледаром на предмет возможность обхода Северска с юга.

3. Артемовск.
Бои в районе Клинового, а также за Покровское.
Противник пока что удерживает Кодему и Семигорье.

4. Соледар.
Бои за Берестовое и Белогоровку.
После взятия Спорного можно ожидать постепенного "сворачивания"фронта с севера по направлению к Соледару.

5. Авдеевка.
Без существенных изменений. Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка, продвижения к Красногоровке нет.
Бои на окраинах Нью-Йорка.
Противник интенсивно обстреливает Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку.
Идут удары РСЗО и ОТРК по складам боеприпасов, складам ГСМ и расположениям частей ЛДНР в глубине территории ДНР и ЛНР.

6. Угледар.
После неудачной попытки наступления ВСУ фронт в районе Павловки, Шевченко и Егоровки стабилизировался, и бои вернулись к позиционному формату.
В районе Марьинки и Новомихайловки — без существенных изменений.

7. Славянск.
Бои у Долины, Краснополья, Богородичного и Сидорова.
Фронт с северо-запада находится в 8-10 км от окраин Славянска. Усилились удары ВС РФ по Славянску и Краматорску.

8. Харьков.
Позиционные бои к северу и северо-западу от города в районе н.п. Уды, Цуповка, Дементьевка, Верхние Проходы, Верхний Салтов.
Идут регулярные удары по целям в Харькове,Чугуеве и Золочеве. Противник ожидает ввода в бой свежих частей ВС РФ и их дальнейшего продвижения к северным окраинам Харькова. Впрочем, штурм города пока не ожидается.

9. Николаев.
На Николаевском, Криворожском и Никопольском направлениях — позиционные бои.
ВСУ пытаются закрепиться в районе н.п. Потемкино и создать предпосылки для дальнейших наступательных действий.
ВС РФ активно наносят удары по целям в Николаеве и в районе Кривого Рога.
Существенного наступления на Херсон ВСУ организовать, несмотря на все попытки, не смогли.

10. Одесса.
На фоне продолжающихся ударов по целям в Одесской области, ВСУ провели ожидаемую фотосессию на о. Змеиный, получили несколько ударов по десанту и отступили. Остров по-прежнему — в серой зоне.

https://t.me/boris_rozhin/56524 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.20 / Адель прокомментировала слухи о романе с рэпером Скепта

01.10.20 / На зависть Кейт и Уильяму: принц Чарльз посетил необычную экспозицию в музее Северной Ирландии

07.07.20 / S3XY: Илон Маск выпустил красные шорты под брендом Tesla, чтобы поиздеваться над инвесторами

06.06.22 / «Яндекс» вводит плату за голосовые запросы к «Алисе»

15.07.20 / Исследователи обеспокоены активностью супервулкана в заповеднике Йеллоустон

19.03.21 / Звезду фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммера обвинили в изнасиловании: детали уголовного дела

06.06.21 / Бохо-шик на лето: советы по стилю и созданию модных образов для зрелых дам

19.03.21 / Валерий Меладзе впервые прокомментировал скорое рождение своего шестого ребенка

31.12.21 / Мнение: А угрозы то и нет

20.11.21 / Мнение: Психологика №3. Кризис на границе Белоруссии и Польши. Кто победил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика