Мнение: Война в Украине. Сводка 07.07.2022
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Война на Украине. Сводка 07.07.2022
1. Лисичанск—Сверодонецк.
Продолжается перегруппировка войск на Северско-Соледарское и Артемовское направления. Идет прочесывание местности, еще не все отставшие группы ВСУ отловлены. Сами города по-прежнему обстреливаются артиллерией ВСУ.
2. Северск.
Бои у Григоровки и Верхнекаменского. ВСУ обозначали готовность бороться за Северск и без боя сдавать город не собираются.
ВС РФ вместе с тем начинают прощупывать цепь поселков между Северском и Соледаром на предмет возможность обхода Северска с юга.
3. Артемовск.
Бои в районе Клинового, а также за Покровское.
Противник пока что удерживает Кодему и Семигорье.
4. Соледар.
Бои за Берестовое и Белогоровку.
После взятия Спорного можно ожидать постепенного "сворачивания"фронта с севера по направлению к Соледару.
5. Авдеевка.
Без существенных изменений. Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка, продвижения к Красногоровке нет.
Бои на окраинах Нью-Йорка.
Противник интенсивно обстреливает Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку.
Идут удары РСЗО и ОТРК по складам боеприпасов, складам ГСМ и расположениям частей ЛДНР в глубине территории ДНР и ЛНР.
6. Угледар.
После неудачной попытки наступления ВСУ фронт в районе Павловки, Шевченко и Егоровки стабилизировался, и бои вернулись к позиционному формату.
В районе Марьинки и Новомихайловки — без существенных изменений.
7. Славянск.
Бои у Долины, Краснополья, Богородичного и Сидорова.
Фронт с северо-запада находится в 8-10 км от окраин Славянска. Усилились удары ВС РФ по Славянску и Краматорску.
8. Харьков.
Позиционные бои к северу и северо-западу от города в районе н.п. Уды, Цуповка, Дементьевка, Верхние Проходы, Верхний Салтов.
Идут регулярные удары по целям в Харькове,Чугуеве и Золочеве. Противник ожидает ввода в бой свежих частей ВС РФ и их дальнейшего продвижения к северным окраинам Харькова. Впрочем, штурм города пока не ожидается.
9. Николаев.
На Николаевском, Криворожском и Никопольском направлениях — позиционные бои.
ВСУ пытаются закрепиться в районе н.п. Потемкино и создать предпосылки для дальнейших наступательных действий.
ВС РФ активно наносят удары по целям в Николаеве и в районе Кривого Рога.
Существенного наступления на Херсон ВСУ организовать, несмотря на все попытки, не смогли.
10. Одесса.
На фоне продолжающихся ударов по целям в Одесской области, ВСУ провели ожидаемую фотосессию на о. Змеиный, получили несколько ударов по десанту и отступили. Остров по-прежнему — в серой зоне.
https://t.me/boris_rozhin/56524 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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