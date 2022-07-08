Медведев назвал нонсенсом «вступление» Литвы в НАТО – «Это как если бы альянс принял в свои ряды Новгородскую область»

Первый замглавы Совета Безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев счёл нонсенсом так называемое «вступление» Литвы в НАТО.

По его словам, Москва может начать расценивать прибалтийскую страну, как мятежный регион, исторически всегда входивший в состав России, но временно попавший под зарубежное управление. В своём Telegram-канале Медведев написал, что считает абсурдным членство таких территорий в каких-либо зарубежных организациях без согласия РФ.

– Литва в НАТО – это как если бы альянс принял в свои ряды Новгородскую область. Выражаясь деревенским языком, приходит сосед, причём издалека, из-за реки, и говорит: слушай, я тут без твоего ведома принял твой курятник в состав своего участка, куры согласились. Какой может быть ответ на такие претензии, можно и нужно представить, особенно западным разжигателям войны. Не мы это начали, но мы это закончим, – Дмитрий Медведев.

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