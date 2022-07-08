Платини и Блаттер оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве

Швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

Судебный процесс против 86-летнего швейцарца и 66-летнего француза по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг начался 8 июня.

«Мишель Платини и Зепп Блаттер оправданы в Швейцарии», – передает РИА «Новости» сообщение France Press.

Ранее Блаттер связал санкции против Платини с отказом француза отдать ЧМ-2022 американцам.

Напомним, в декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. В феврале срок дисквалификации был сокращен до шести лет. А в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Платини, оставив в силе дисквалификацию, но дополнительно сократив ее до четырех лет.

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