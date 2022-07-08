 

Мнение: «Клоун уходит…»

08.07.2022, 10:40, Разное
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Это не я написал. Это председатель Госдумы Вячеслав Володин вывел в своем Telegram-канале: «Клоун уходит…».

Мол, «близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост». Мол, именно «Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать». Мол, «он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца». Мол, лидерам европейских государств стоит задуматься, «к чему приводит такая политика».

Отсюда

Почему отставка Бориса Джонсона так обрадовала Вячеслава Володина? Это правда, что Борис Джонсон уходит исключительно из-за поддержки Украины?  А теперь, без Джосона Украина останется без поддержки и спецоперация России на Украине очень быстро завершится? В считанные недели? Уже к концу лета?  Лидеры европейских государств задумаются, «к чему приводит такая политика»? Лондон отменит санкции против России? И призовет и другие страны к том же?

На снимке: Борис Джонсон (слева)  в Киеве, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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