Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.07 курс доллара снижается до 61,54 руб. (-0,66%), евро теряет 1,3%, опускаясь до 62,835 руб., передает ТАСС.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже рос на 0,08%, до 62 руб., евро находился на уровне 63,1 руб. (-0,88%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10.10 индекс Мосбиржи увеличивается на 0,25% – до 2232,32 пункта, в то время как индекс РТС растет на 0,73%, достигая 1140,71 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2225,02 пункта (-0,07%), а долларовый индекс РТС терял 0,09%, опускаясь до 1131,44 пункта.

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