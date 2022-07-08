Депутаты новой волны подвели итоги весенней сессии

Депутаты новой волны подвели итоги первого года работы в Госдуме восьмого созыва.

Так, по оценке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Новые люди» Олег Леонов проявил себя как активный законодатель, постоянно коммуницирующий со своими избирателями.

«Считаю основным, что удалось сделать за год работы – наладить регулярное общение с жителями через соцсети и Telegram-канал. Теперь любой житель ЦАО города Москвы может сообщить о своей проблеме или получить от меня совет в режиме онлайн», – сообщил депутат.

Леонов отметил, что за год работы в Госдуме провел 31 встречу с избирателями и отработал 1312 обращений жителей. Депутат внес в парламент на рассмотрение три законопроекта и еще четыре находятся на предварительном согласовании в профильных министерствах. Леонов также внес 11 поправок в законопроекты после первого чтения и стал соавтором 96 фракционных поправок. Кроме этого, он организовал и провел в Думе выставку «За безопасность детства», приуроченную ко Дню пропавших детей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова назвала главным личным итогом этой сессии принятие законопроекта о сохранении сиротам прописки в муниципальном образовании, в котором они были зарегистрированы до достижения совершеннолетия. «Его разработкой я занялась после многочисленных обращений подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации», – поделилась она. Лантратова выразила убежденность, что сиротам не на что рассчитывать, кроме поддержки законодателей. «В первую очередь именно законодатель должен помочь им устроиться в жизни. Мы не можем бросить их на произвол судьбы!» – заключила депутат.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Екатерина Стенякина назвала завершившуюся парламентскую сессию исторической. «Мы работали в условиях начавшейся специальной военной операции и беспрецедентных экономических санкций. Эти обстоятельства обязывали законотворцев быть максимально сконцентрированными на работе, принимать, зачастую оперативно, чрезвычайно важные для текущего времени решения. Наши граждане не должны были оказаться одни на один с экономическими и другими проблемами. Поэтому государство и парламент делали все для того, чтобы оказать им помощь и дать защиту», – сообщила она. Депутат также отметила, что почти половина принятых в весеннюю сессию Госдумы законов были инициированы депутатами от «Единой России».

«В нашем комитете по молодежной политике даже родилась своя поговорка: «Дожить до Улан-Удэ». Это значит – выдержать наш большой темп работы до конца сессии», – поделилась в конце парламентского года заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике (фракция «Единая Россия») Юлия Саранова. В столице Бурятии пройдет выездное совещание комитета и состоится подписание соглашения о сотрудничестве правительства республики с Российским союзом сельской молодежи. Депутат рассказала о законах, которые были приняты в прошедшем году ее комитетом в частности и парламентом в целом, поблагодарила своих подписчиков за активную и регулярную коммуникацию с ней по всем возникающим вопросам.

Персональные итоги года работы в парламенте подвела заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. «Для меня это был новый и значимый опыт. Мы работали в условиях санкций и быстрых решений – ускорялись процессы, время стало самым ценным ресурсом. Нужно было реагировать на вызовы оперативно и результативно», – констатировала она. Депутат рассказала об одном из принятых законов, в разработке которого она принимала непосредственное участие. Этот закон позволяет выделять средства на развитие федеральных вузов и научных организаций из регионального бюджета. Харченко также отметила, что за весь период работы в ее адрес поступило 732 обращения от граждан, каждое из которых она держала на личном контроле.

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