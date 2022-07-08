Во Флориде целый город закрыли на карантин из-за нашествия гигантских африканских улиток

Город Нью-Порт-Ричи во Флориде (США) был помещен под карантинные меры после того, как в районе были обнаружены гигантские африканские улитки.

Улитки, которые могут вырасти до 20 сантиметров в длину, наносят ущерб растительности и сельскому хозяйству округа Паско. Учитывая их огромный аппетит, они могут даже питаться костями туши, когда других продуктов, богатых кальцием, мало.

Улитки также представляют непосредственную угрозу для здоровья человека, поскольку являются переносчиками паразита Angiostrongylus cantonensis, или крысиного медуницы, который, вызывает менингит у людей.

От этого вида особенно трудно избавиться, так как это уже не первое нашествие, которое переживает Флорида. Их первое появление в штате произошло в 1969 году, а шесть лет спустя они были уничтожены. Во время второго обнаружения в 2011 году они оставались здесь в течение целого десятилетия.

– Они могут размножаться в возрасте четырех месяцев, откладывая тысячи яиц за свою многолетнюю продолжительность жизни, – сообщает Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды (FDACS). – Эти улитки могут перемещаться на большие расстояния, цепляясь за транспортные средства или в мусоре во дворе. При неблагоприятных условиях окружающей среды улитка может зарыться в почву и оставаться неактивной до года.

По словам директора по общественной информации FDACS Кристины Читти, вполне вероятно, что нынешняя ситуация возникла из-за незаконной торговли домашними животными.

Читти сказала CNN, что, когда незаконно ввезенные улитки выпускаются в дикую природу их владельцами или теряются, они могут быстро увеличиваться в численности, выживая на более чем 500 видах растений или даже поедая краску с домов в качестве источника кальция для своих прочных панцирей.

Карантин начался 24 июня и продолжает действовать в Нью-Порт-Ричи (штат Флорида, США), так как FDACS пытается уничтожить этих инвазивных существ.