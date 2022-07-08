Большой адронный коллайдер перенес нас в параллельную вселенную

Во вторник снова был включен крупнейший в мире ускоритель частиц. После трех лет модернизации и технического обслуживания он впервые сразу же обнаружил три экзотические частицы.

Большой адронный коллайдер (БАК) запущен и работает, и он бьет рекорды по столкновениям частиц с самой высокой энергией, которые когда-либо происходили. Все это довольно захватывающе, поскольку команды занимаются поиском дополнительной информации о так называемой «частице бога», бозоне Хиггса, и признаках темной материи.

Но, конечно, у некоторых сторонников теории заговора есть опасения, что коллайдер откроет врата в ад и / или параллельное измерение, из которого нет возврата.

ЦЕРН всегда был предметом различных теорий заговора, от создания черных дыр до человеческих жертвоприношений на земле. Похоже, что в этом году сторонники теории заговора слишком много смотрели «Доктора Стрэнджа» и «Мультивселенную безумия», поскольку все слухи в этом году были сосредоточены вокруг открытия портала в другое измерение.

«Кто уже давно почувствовал, что грядет большой сдвиг ??», написал в Twitter один астролог, приведя пример, типичный для теорий заговора. «Теперь, 5 июля, мы в буквальном смысле собираемся переключить временные рамки, когда ЦЕРН включит свою машину и она откроет портал во что-то неизвестное. Сохраняйте позитивный настрой и энергию».

«Я изучил это, – добавил другой, – ищите в 10 раз больше эффектов Манделы.. поскольку еще в 2012 году они достигли рекордного уровня напряжения, который вызвал эти эффекты Манделы, какой бы портал они ни открывали, они не должны».

Как бы забавно ни было представлять, что вас не затянет в параллельное измерение, созданное машиной Вибинга, давайте на короткое время серьезно отнесемся к теории заговора.

Будучи великодушным, вы могли бы догадаться, что теории альтернативных измерений основаны на идее, что теоретически БАК может обнаружить доказательства существования иных измерений.

«Как мы могли бы проверить наличие дополнительных измерений? Одним из вариантов было бы найти доказательства существования частиц, которые могут существовать, только если дополнительные измерения реальны», – объясняет ЦЕРН на своем веб-сайте.

«Теории, предполагающие дополнительные измерения, предсказывают, что точно так же, как атомы имеют низкоэнергетическое основное состояние и возбужденные высокоэнергетические состояния, в других измерениях будут более тяжелые версии стандартных частиц. Эти более тяжелые версии частиц, называемые состояниями Калуцы–Клейна, будут обладать точно такими же свойствами, что и стандартные частицы (и поэтому будут видны нашим детекторам), но с большей массой».

«Если бы CMS или ATLAS обнаружили Z- или W-подобную частицу (Z и W-бозоны являются носителями электрослабой силы) с массой, например, в 100 раз большей, это могло бы свидетельствовать о наличии дополнительных измерений. Такие тяжелые частицы могут быть обнаружены только при высоких энергиях, достигнутых Большим адронным коллайдером».

Другая возможность заключается в том, что БАК может создавать (чрезвычайно) временные и (невероятно) миниатюрные черные дыры. Появление этих микроскопических черных дыр может рассказать нам о существовании дополнительных измерений. Однако они не поглотят планету, а разрушатся сами по себе примерно через 10-27 секунд.

«Предположения о микроскопических черных дырах на БАК относятся к частицам, образующимся при столкновениях пар протонов, каждая из которых обладает энергией, сравнимой с энергией комара в полете», – добавляет ЦЕРН.

«Астрономические черные дыры намного тяжелее, чем все, что может быть создано на БАК».

Несмотря на простое и понятное объяснение, сторонники теории заговора, что называется, переобулись в прыжке и изменили свои «страшилки» в другом русле.

«Многие люди недооценивают, насколько серьезной на самом деле является повестка дня Адронного коллайдера ЦЕРН. Это не похоже на то, что существа выходят из портала и мгновенно убивают всех», – написал один пользователь. «Сатанинские ритуалы работают не так. Последствия того, что произошло вчера, проявятся в ближайшие месяцы».

Ранее они написали в Твиттере: «Через 8 часов врата «ада» будут открыты. Межпространственные рептилии приходят за вами и вашей семьей. Это не учения».