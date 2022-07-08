Скандалы: Саратовцев ждет электрический шок

Плата за подключение к сетям вырастет в 27 раз и больше

Подключение к электросетям для россиян вырастет в десятки раз: правительство РФ отменило льготы на технологическое присоединение. Цены, с 2009 года державшиеся на уровне 550 рублей за 15 кВт потребляемой мощности, теперь подскочат до 3 тысяч рублей за 1 кВт. В недалеком будущем рост продолжится усиленными темпами — до 5 тысяч рублей за 1 кВт с 2024 года, пишет Ъ.

Льготникам оставят более мягкий тариф в 1 тысячу рублей за 1 кВт, но на деле это означает, что для них стоимость подключение к электросетям возрастет «всего» в 27 раз. Минэнерго РФ и «Россети» настроены оптимистично. По их мнению, за счет такого шокирующего роста цен на подключение снизятся тарифы на передачу электричества.

Постановление правительства РФ было подписано 30 июня и опубликовано 1 июля. Уже с этой даты минимальная цена подключения дотянулась до 3 тысяч рублей за 1 кВт, с 1 июля 2023 года она вырастет до 4 тысяч, еще через год — до 5 тысяч рублей. Но и это, как выясняется, еще не предел. Максимум, который могут попросить за подключение, это 10 тысяч рублей за кВт. Поднимать цены до таких величин или нет, оставят на откуп регионам. Льготная 1 тысяча рублей за кВт будет доступна многодетным и малоимущим семьям, чернобыльским ликвидаторам, инвалидам и ветеранам. Остальные категории граждан должны будут изыскивать в своем бюджете огромные суммы, если хотят провести свет в частный дом или дачу: от 45 до 75 тысяч рублей.

Не повезет тем, чьи дома расположены далее 300 метров от действующий сетей в городе и далее 500 метров — в сельской местности. Им придется доплатить еще и за «последнюю милю», то есть строительство электролинии до их дома по стандартизированным ставкам. Окончательную плату опять же должны определить регионы, в зависимости от затрат электросетевых компаний.

Не сулят новые правила легкой жизни и бизнесу: МСБ, потребляющий до 150 кВт тоже лишится льгот. С 2017 года ради новых инвестиций предпринимателей от оплаты расходов на строительство новых сетевых объектов освободили. Теперь же до конца года им придется оплачивать половину этих расходов, а со следующего года они ложатся на бизнес уже полностью. На очереди и крупный бизнес, с 2023 года вопрос о новом расчете платы за присоединение к сетям поднимут и для него.

Отмены льготного технологического подключения Минэнерго РФ добивалось много лет, упирая на растущие убытки сетевых компаний, оценивавшиеся в 55 млрд рублей ежегодно.

— Я думаю, это как всегда лукавство. Нас просто ожидает дополнительное повышение цен. В диалоге с монополистами почему-то население и бизнес все время проигрывают, — с сожалением констатировал экс-депутат Саратовской гордумы, председатель реготделения «Партии дела» Олег Комаров.

Эти новшества, считает он, выглядят экспериментами над малым бизнесом, который пока еще выживает. Выходит, что для государства ближе интересы монополий, нежели населения или МСП. Олег Комаров напомнил, что в качестве поддержки населения предлагалось не повышать тарифы естественных монополий с 1 июля в этом году, но даже эту меру в итоге отвергли и тарифы все равно выросли. Не вызывает оптимизма и то, что в Саратовской области при сравнительно низких доходах населения тарифы эти выше, чем во многих более благополучных регионах Поволжья.

— Я был в Казани, там цены на ЖКХ на 20% ниже, чем в Саратове. Есть дифференцированный подход среди регионов и жалко, что Саратовская область все время проигрывает другим. Тарифы увеличили, хотя в силах регионального руководства было не поднимать их на такой процент, а либо заморозить, либо сделать минимальным. Но у нас средний тариф выше, чем по России, — констатирует Олег Комаров.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”