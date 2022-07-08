Мнение: Работа на ВПК (на так называемую спецоперацию в Украине) – выбор умных!

“Иноагент Шульман” из своего прекрасного немецкого далёка прокомментировала новации в области “мобилизации производства” (из Телеграма):

О законопроектах о “скрытом военном положении в промпроизводстве” (для разнообразия, текстом). Как и положено правительственным законопроектам, летят со свистом — сегодня уже второе чтение было. Примут, конечно.

Работникам предприятий ВПК — наши соболезнования: будут клепать свою (грешноватую в сложившихся обстоятельствах) продукцию в 3 смены, без ТК и отпусков. Собственникам и субподрядчикам тоже привет горячий — и денег не заработают, и каждый влетит под санкции”.

В общем, красота. А теперь зададим вопрос – ради чего это всё?

UPD. И вот в комментах умный читатель (видимо, тоже из ВПК) задал вполне резонный вопрос: а что, дескать, помешает какому-нибудь клепальщику на танковом заводе, если его станут в очередной раз принуждать к работе в ночную смену без оплаты сверхурочных – просто плюнуть и уволиться к чертовой матери с такого интересного предприятия?!

Не в бровь, а в глаз! Действительно – что помешает? Ответ нам дает история. В сталинском СССР, где были введены точно такие же “нормы” работы, понимали эту опасность — и потому еще в 1939 году ввели закон, запрещающий (!) “увольнение по собственному” с заводов, то есть фактически ввели “крепостное право” в виде “прикрепления” рабочих к их предприятиям.

Посмотрим, как быстро дойдет до этого у нас.