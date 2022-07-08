 

В ДНР открыты уголовные дела против 500 боевиков «Азова» и других формирований

08.07.2022, 5:44, Новости дня
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В отношении 500 боевиков нацбата «Азов» и других украинских вооруженных формирований возбуждены уголовные дела, сообщил источник в следственных органах ДНР.

Речь идет о боевиках, которые «сдались в плен в том числе и на заводе «Азовсталь». Как сообщил источник ТАСС, материалы дел против бойцов нацбата «после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу».

Фигурантам вменяются «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР», и «совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой». Кроме того, они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения указанных преступлений.

Напомним, освобождение Мариуполя было завершено в мае – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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