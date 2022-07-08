Павлин сбежал из зоопарка в Калининграде

В Калининграде из зоопарка сбежал павлин, он забрался на балкон пятиэтажного дома, сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

«Вот вы, предположим, павлин. Вы вальяжно фланируете по зоопарку направо и налево, отдыхаете душой и расслабляетесь телом. И, предположим, подходите к забору. Имеете вы право посмотреть, что там за ним? А кто вам запретит?! – сообщила Соколова в Telegram. – Вы расправляете могучие крылья и легким движением перелетаете преграду. И вот он – новый дивный мир: крыши гаражей, окна пятиэтажек».

Как указывается в ее сообщении, птицу схватили на улице Чайковского и вернули в зоопарк. «В принципе, неплохо: скоро ужин, а от всех этих приключений очень хочется есть», – сообщила директор зоопарка, выразив уверенность, что «будь павлин человеком, именно так он бы и рассказал сегодня товарищам о своем путешествии».

Оказалось, птица перелетела через ограждение и залетела на балкон второго этажа многоквартирного дома. Жильцы всячески помогали сотрудникам задержать беглеца, передает РИА «Новости».

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