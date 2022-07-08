Welt – «дать себе по лицу назло Путину» — немецкий политик осудил санкционную политику Берлина

В отношениях с Россией Германия проводит политику под девизом: «Дадим себе по лицу назло Путину», заявил в интервью немецкому телеканалу Welt глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Он убеждён, что антироссийские санкции вредят не Кремлю, а Берлину и Европе в целом. Вместо введения очередных штрафных мер власти ФРГ должны задуматься над тем, как обеспечить немцев газом, и, если его можно взять только из России, значит так тому и быть, подчеркнул Эрнст.

Господин Эрнст, обсудим позицию левой партии по отношению к России. Это всегда были спорные отношения, при этом ещё до начала боевых действий (на Укриане. — ИноТВ). И даже ваши новые председатели партии, а также глава фракции в бундестаге в ужасе от вашего предложения (начать переговоры с Россией о запуске «Северного потока — 2» — ИноТВ) и категорически его отвергают. С политической точки зрения, к левой партии сейчас невозможно относиться серьёзно.

КЛАУС ЭРНСТ, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата: Я не жду ни от кого похвалы. Моё намерение заключалось в том, чтобы заставить людей задуматься. Если мы можем получить газ только из России, то оттуда нам его и нужно брать, и сделать всё, чтобы его получить. Если мы этого не сделаем, то, как прогнозирует одно швейцарское научно-исследовательское предприятие, нас ожидает 12% сокращение ВВП. Это абсолютная катастрофа. Такого не было десятки лет. Я полагаю, такое падение наблюдалось только во время мирового экономического кризиса. Мы проводим политику под девизом: «Дадим себя по лицу назло Путину». При этом мы ему вовсе не вредим. И это, по моему мнению, неправильно.

Похоже, единственный человек из левой партии, кто с вами согласен, это Сара Вагенкнехт. Она говорит тоже самое. Но вы действительно считаете, что, выдвигая подобные требования и пытаясь добиться этого от федерального правительства, вы сможете вернуть доверие избирателей. Ведь по результатам последних опросов, рейтинг левой партии до сих пор находится ниже 5%.

КЛАУС ЭРНСТ: Я видел результаты другого опроса, проведённого в Европе. 60% граждан Европы считают, что ущерб от санкций, а точнее энергетических санкций, которые мы ввели, необходимо компенсировать, ведь они бьют по нам самим. Я слушаю людей, в частности тех, кто работает на предприятиях, и они боятся за свои рабочие места, если их перестанут обеспечивать энергией. Так что немецкое правительство обязано выполнить клятву помогать стране в чрезвычайной ситуации и должно приложить все возможные усилия для того, чтобы обеспечить энергоснабжение. Это моё предложение, а также предложение Сары Вагенкнехт.

Да, это федеральное правительство и пытается делать. С нами на связи был Клаус Эрнст из бундестага. Спасибо вам.

КЛАУС ЭРНСТ: Вам тоже спасибо.

Дата выхода в эфир 05 июля 2022 года.