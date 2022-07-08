Скандалы: Ошибка мецената

Запад брал деньги у российских олигархов, а теперь «кинул» их

Российские олигархи на Западе не только сорили деньгами, закатывая громкие вечеринки и скупая элитную недвижимость. Они годами создавали себе имидж солидных господ, вкладывая сотни миллионов в спонсорство и благотворительность, надеясь стать для заграницы «своими». Но после февральских событий и введения санкций наступил момент истины: Запад не принял заигрывания российских нуворишей, зато их деньги оставил себе.

Роман Абрамович получил репутацию самого щедрого российского олигарха ещё лет 10 назад – такой неформальный титул тогда ему присвоило агентство Bloomberg. Оно подсчитало, что Абрамович, имея состояние в 12,8 млрд долларов, отдал за три года на благотворительность примерно 310 млн долларов. Правда, около 100 млн из этой суммы пошло на социальные нужды Чукотки. Увы, с тех пор о благотворительности бизнесмена в России информация появлялась всё реже, а о помощи загранице – всё чаще.

В 2015 году кто-то инкогнито перевёл 30 млн долларов университету Тель-Авива на строительство здания центра нанотехнологий. Имя спонсора было случайно раскрыто через несколько лет. В 2019 году Абрамович уже открыто пожертвовал 5 млн долларов израильскому агентству «Сохнут», став самым щедрым спонсором этой структуры за всю её историю. Тогда же стало известно, что Абрамович пожертвовал Международной федерации еврейских общин около 500 млн долларов. Злые языки поговаривали, что именно эта щедрость помогла бизнесмену получить паспорт Португалии. Выдан документ был на основании сертификата местной общины евреев-сефардов, которые подтверждали португальские корни российского олигарха. Однако спустя девять месяцев власти страны засомневались в происхождении Абрамовича и решили проверить законность выдачи документа. В результате раввин, делавший документы для олигарха, был задержан. А вот что в итоге стало с паспортом – неизвестно, португальские власти вдруг замолчали.

В 2020-м, в первую волну пандемии, Абрамович взялся оплатить двухмесячное проживание лондонских медиков в отеле футбольного клуба «Челси», которым тогда владел. Вот и вырученные от продажи «Челси» 3 млрд долларов он тоже намерен пустить на благотворительность – теперь в пользу пострадавших на Украине.

Однако в последнее время деньги Абрамовича становятся токсичными. Американский театр Wilma сообщил, что вернёт 30 тыс. долларов фонду MART, одним из спонсоров которого был олигарх. Деньги предназначались на постановку «Вишнёвого сада».

Сицилийский конфуз Усманова

В прошлом году титул самого щедрого благотворителя в мире журналисты американской The Sunday Times присвоили Алишеру Усманову. Только за один 2020 год он пожертвовал 716 млн долларов, то есть 3,7% своего состояния. 500 млн из этой суммы было передано властям итальянского острова Сардиния на борьбу с ковидом (это был второй транш, поступивший от Усманова в казну региона, размер первого не разглашался). Но это не помешало итальянцам после введения санкций заморозить комплекс недвижимости стоимостью 17 млн евро на берегу залива Певеро, предположительно, принадлежащий структурам Усманова. С учётом парка автомобилей и предметов роскоши стоимость замороженного имущества оценивается в 66 млн евро.

Алишер Усманов также упоминался в списке персон с замороженным имуществом, который опубликовали власти Швейцарии. Благотворительность бизнесмену не зачлась и здесь: в феврале 2020 года российский олигарх сделал музею в Лозанне подарок ценою 8,8 млн долларов – это была выкупленная на аукционе рукопись основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

Мазепиных «прокатили» в США

Российская компания «Уралкалий», находясь под контролем Дмитрия Мазепина, щедро спонсировала американскую автогоночную команду Haas. Это при том, что в России она показывала миллиардные убытки. Причина очевидна: именно здесь реализовывал свою детскую мечту об автогонках сын российского олигарха Никита Мазепин. Судя по открытым данным, сумма контракта на 2022 год составляла 21,7 миллиона. Однако американцы, уже получив от папаши 13 млн, в марте разорвали договор с «Уралкалием», хотя сам Мазепин, попав в санкционные списки, порвал формальную связь с компанией. Больше того, теперь американцы ещё и требуют от «Уралкалия» доплатить обещанные бывшим бенефициром 8,7 млн долларов! Судя по всему, решаться вопрос будет в суде.

Меж тем Мазепин-младший тоже обещает подать в суд на команду, уверяя, что она не доплатила ему зарплату. Хотя вряд ли Мазепины смогут выйти из этой истории с победой. К тому же стало известно, что автогонщику грозит обвинение в харассменте. Прошлой зимой он выложил в Сеть видео, на котором трогает за грудь девушку на заднем сиденье автомобиля, при этом та жестами даёт понять, что ей это не нравится.

В прошлом году титул самого щедрого благотворителя в мире журналисты американской The Sunday Times присвоили Алишеру Усманову. Только за один 2020 год он пожертвовал 716 млн долларов, то есть 3,7% своего состояния

Этот эпизод едва не стоил Никите карьеры в американских автогонках. Говорят, что замять проблему удалось за счёт щедрости Мазепина-старшего, который торговал удобрениями по всему миру. Но теперь у молодого гонщика уже нет такого прикрытия.

Сулеймана Керимова оставили без яхты

В своё время Керимов изрядно испортил имидж российских меценатов в Европе. Помните скандал, тянувшийся с 2017 по 2019 год? Французы обвиняли российского сенатора в уклонении от уплаты налогов при скупке элитной недвижимости. Тогда усилиями российской дипломатии сенатор был возвращён в Москву и обвинения против него сняли. Однако в Сети разошлась информация, якобы вскрытая европейскими полицейскими: мол, в мутных схемах мог участвовать основанный Керимовым благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. Особая роль фонда стала очевидной в 2013 году, когда Керимов передал в эту организацию все свои активы. Таким образом бизнесмен выполнил формальные требования российских законов ради назначения на пост сенатора. И хотя благотворительная деятельность фонда широко афишировалась в России (прежде всего в Дагестане), зарегистрирован он был зачем-то в Швейцарии.

При этом у огромного фонда даже нет собственного сайта, позволяющего судить о его деятельности. Однако на специализированных англоязычных ресурсах есть сведения о том, что Suleyman Kerimov Foundation потратил 500 тыс. долларов на поддержку Цюрихского кинофестиваля. Были ли другие подобные акции со стороны Керимова, неизвестно. Однако за пределами России он явно остался нежеланным гостем. Подтверждает это свежая история с яхтой Amadea. 106-метровое судно стоимостью 325 млн евро в конце июня было задержано на Фиджи. Местный суд согласился с доводами американских спецслужб о том, что мегаяхта фактически принадлежит Сулейману Керимову. В итоге шикарный корабль передали американцам, которые отогнали его в Калифорнию. Американские СМИ сообщают, что яхту собираются конфисковать.

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”