Мнение: Человечество испортилось



Плакат из прошлого, которое станет будущим

Но вообще – кроме шуток, в мире явно готовится новый локдаун, маски и, видимо, очередное прокалывание «широких масс трудящих». Вчера, оказывается, уже и сам глава ВОЗ выступил с недвусмысленным предупреждением – тот самый огромный негр, видимо, «большой ученый».

Самое поразительное, что это вполне может прокатить в мире по второму разу. Тем более, что причины для того, чтобы это сделать, сейчас даже более очевидны, чем в начале 2020 года. В мире, и особенно в Европе, вот-вот начнется рецессия или даже большой экономический кризис, толпы бесхвостых приматов станут беспокойны, захотят бессмысленно метаться по своим вольерам и даже выбегать на улицы. Самое время запереть их всех по клеткам, чтобы носу не казали. А еду им можно будет подсовывать под двери. Если кто захочет все ж вылезать наружу – не церемониться, хватать и запихивать куда-нибудь на стадионы, под предлогом «борьбы с распространением эпидемии».

Как и зачем это делается, уже давно показывает Китай: в нем, по сравнению даже с официальными цифрами Европы, вообще никакой «эпидемии» и близко нет – но это не мешает Китайской компартии блокировать миллионные мегаполисы, а с населением обращаться буквально как со скотом, и разве что бичами его не охаживать. Понятно, что руководство европейских стран смотрит на пример Китая с завистью, «мы тоже так хотим!» Опять же – в Европе беженцы: мотаются везде, лезут, нет от них покоя. Давно напрашивается мысль – устроить огромные резервации, да и загонять туда всех бродяг, типа для их же пользы, «а то они всех перезаражают».

Мы думали, что новому витку коронабесия помешает война. Однако война РФ с Украиной выродилась в настолько тупую и бессмысленную бойню, что она уже всем надоела. Русские тупо лезут, украинцы тупо отбиваются, вся бессмыслица может продолжаться еще невесть сколько – европейцы, да и американцы, вполне успеют под это дело походить еще год-другой в масках.

Да и к «битве за Донбасс» можно будет допускать с обеих сторон только бойцов, получивших прививку и пятый бустер, заверенные соответствующим куар-кодом; проверять л/с на линии фронта будет приезжать специальная комиссия ЕС, усиленная специалистами ВОЗ; людей с поддельным или просроченным куар-кодом до войны не будут допускать.

Немыслимо, но все идет к этому. Ведь стада дебилов во всех странах так и не поняли (видимо, не поймут уже никогда – утеряна способность), что продолжение «эпидемии» доказывает полную неэффективность «вакцинирования», и это, по-хорошему, повод спросить «так что же вы нам кололи??»

Но нет – не спросят. На дебилов нагонят немного страха – и они с жалобным ревом понесутся «за очередным бустером». Миллиардами.

Блин, есть какое-то другое человечество?!