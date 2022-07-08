 

Силовики не исключили присутствия украинских террористов в ЛНР

08.07.2022, 4:22, Новости дня
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С Украины в ЛНР могли вернуться «скрытые террористы», работать приходится на «сложной территории», где могла сохраниться украинская агентурная сеть, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Киселев указал, что среди вернувшихся с Украины «гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы». По его словам, «это могут быть скрытые террористы, это закладки с вооружением, со взрывчаткой – да со всем чем угодно – для проведения терактов». Кроме того, он не исключил, что «осталась какая-то агентурная сеть». Киселев признал, что силовикам ЛНР «досталась сложная территория», ее «нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», передает ТАСС.

В минувшее воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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