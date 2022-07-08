 

Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»

08.07.2022, 4:22, Новости дня
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.

По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – сообщил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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