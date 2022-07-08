 

Канада планирует вопреки санкциям вернуть турбину для «Северного потока»

08.07.2022, 4:22, Новости дня
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Для поставок турбин для газопровода «Северный поток» канадское правительство по согласованию с Германией намерено сделать исключение из санкционного режима, сообщили источники.

Как пишет «Европейская правда», это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора». По словам источников, формальным поводом станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека. Также Канада собирается аргументировать исключение из санкций тем, что такой шаг позволит РФ восстановить объемы поставок газа в ЕС.

«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с РФ санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», – приводит РИА «Новости» слова представителя минэнерго Украины.

Высокопоставленный чиновник в министерстве энергетики Украины подчеркнул, что санкции «запрещают передачу любого газового оборудования». Он заявил: «Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Европейская правда» сообщает, что 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.

Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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