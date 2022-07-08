Fox News – шерифы ряда округов Техаса намерены объявить резкий рост нелегальной миграции «вторжением»

Сразу несколько округов Техаса призвали губернатора штата Грега Эбботта и федеральное правительство о помощи в борьбе с миграционным кризисом. Как пишет Fox News, эти округа готовы объявить возросшее число нелагальных мигрантов, пересекающих американскую границу, «вторжением».

МАЙК БЕННЕТ, судья округа Голиад: Мы здесь сегодня, чтобы попросить губернатора сделать больше. Губернатор Эбботт, мы просим вас сделать ещё больше и выделить нам необходимые ресурсы.

БРЭД КОУ, шериф округа Кинни: Мы просим больше помощи. Губернатор делает всё возможное. Я понимаю. Я думаю, что федеральная и государственная системы могут сделать больше.

ДЕЙЛ ЛИНН КАРРУТЕРС, судья округа Террелл: Мы собрались здесь сегодня, чтобы попросить о большей поддержке. Я пришёл сказать вам, что вторжение действительно происходит.

Мы первыми сообщили о том, что несколько округов штата Техас собираются объявить, резкий рост числа, пересекающих границу мигрантов, вторжением. С нами на связь выходит один из тех, кого вы только что видели на своих экранах, шериф округа Кинни Брэд Коу, чтобы вновь попросить о помощи. Шериф, спасибо, что присоединились к нам этим утром. Вы не новичок, вы на службе уже 37 лет. Вы утверждаете, что никогда не видели такого количества нелегальных мигрантов, пересекающих нашу границу.

БРЭД КОУ: Доброе утро! Да, за время службы в округе Кинни я ни разу не видел ничего подобного. Я никогда не видел, чтобы такие большие группы пересекали границу, подобный объём контрабанды беспрецедентен.

Если вы объявите о вторжении или о нём объявит губернатор, поддержав вас, что будет дальше?

БРЭД КОУ:Если честно, я не уверен — прошу прощения — мы делаем всё возможное, я делаю всё возможное, чтобы защитить жителей моего округа. Мы объявляем это «вторжением», надеясь на помощь губернатора и желательно федерального правительства. Мы имеем конституционное право назвать это вторжением. Когда за раз границу пересекают 400 человек — это не что иное, как вторжение.

Очевидно, что этим должно заниматься федеральное правительство, и если оно не делает своё дело или связывает руки пограничной службе, то должно вмешаться государство. Похоже, что губернатор Эбботт не хочет создавать конституционный кризис с федеральным правительством. Я не понимаю, почему он не хочет этого делать. Я ездила к границе, и, по-моему, это весьма похоже на вторжение.

К слову, судья округа Голиад объясняет, что происходит. По его словам, все ресурсы в этих округах идут на миграционный кризис. А жителям не оказывают те услуги, которые они заслуживают, потому что все ресурсы поглощает кризисом.

БРЭД КОУ: И он прав. Например, в округе Кинни на 1400 квадратных миль приходится 3600 человек. 90 процентов своего времени я занимаюсь тем, что снова, снова и снова бегаю за нелегальными мигрантами, которые перелезают через ограждения или ломают их. Большая часть бюджета, плюс то, что я получаю с федеральными и правительственными грантами, направлена именно на это.

Дата выхода в эфир 06 июля 2022 года.