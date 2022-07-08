Какую стрижку сделать под овальную форму лицу: 10 модных вариантов

Овальная форма лица считается идеальной, поэтому ее обладательницы могут носить практически любую прическу. Однако следует знать, что некоторых вариантов стоит избегать, особенно тех, которые сделают лицо длиннее или шире.

Итак, какие прически лучше всего подойдут для овальной формы лица?

Многослойная короткая стрижка до подбородка (главное фото)

Многослойная короткая прическа отлично дополнит любой образ.

Боб – лучшая стрижка для овального лица

Если правильно выбрать длину, боб подчеркнет все лучшие черты, такие как скулы, шея, линия подбородка, ключицы. Благодаря боковому пробору волосы эффектно прикрывают одну сторону овального лица.

Современный боб средней длины

Такая прическа хорошо подходит для многих форм лица, но особенно для овальных и круглых. Главное преимущество этой стрижки – универсальность. Боб с боковым пробором выглядит элегантно с волнистыми волосами и имеет классический вид с прямыми. Чтобы усилить эффект и подчеркнуть свою красоту, можно выбрать цвет волос блонд.

Прическа “помпадур”

Эта дерзкая и эффектная прическа, которая отлично подходит к овальному лицу, нуждается в корректировке каждые 3-4 недели. Чтобы зафиксировать волосы, потребуется использовать немало геля и лака для волос.

Многослойный боб со свободными волнами

Эта минималистская стрижка сочетает в себе небольшую длину до подбородка с прямым срезом, который визуально кажется скошенным.

Текстурированная взъерошенная пикси

Текстурированная пикси с взъерошенными волосами выглядит очень стильно и современно. Эта практичная прическа подходит для смелых и дерзких девушек, но вопреки всему она очень универсальна – ее челка может быть короче или длиннее.

Текстурированный боб

Этот вариант как будто создан для женщин с овальным лицом. Слои могут придать дополнительный объем, волны сбалансируют форму. Создать крупные мягкие волны можно с помощью плойки.

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Длинный боб с глубоким боковым пробором

Длинный боб с боковым пробором и мягкими локонами позволяет обладательнице выглядеть очень мило и привлекательно. Волны можно создать, используя утюжок.

Многослойная длинная стрижка с челкой-шторкой

Эта многослойная прическа с челкой-шторкой идеально подходит для длинных волос. Слои можно создать по-разному, не изменяя общей длины волос. Отличный вариант для овального лица.

Асимметричный многослойный боб

Короткий асимметричный многослойный боб, обрамляющий лицо, выглядит ультрашикарно и дерзко. Это оптимальный вариант для овального лица, делающий акцент на скулах. Неравномерность волос подчеркивает линию подбородка.