Скандалы: Загадочная смерть в бассейне

Что может стоять за гибелью в Ленинградской области владельца фирмы-партнёра «Газпрома»

Подразделение СУ СКР по Ленинградской области разбирается в обстоятельствах гибели 61-летнего владельца компании-подрядчика «Газпрома» Юрия Воронова. Он стал уже шестым в списке крупных бизнесменов и руководителей структур в сфере ТЭК, погибших с начала этого года. Домочадцы обнаружили бизнесмена 4 июля около часа дня с простреленной головой в бассейне в коттеджном посёлке «Морские террасы» в Песках. Тут же нашли травматический пистолет Grand Power Т12, а на дне бассейна — несколько стреляных гильз.

Судмедэксперты считают, что смерть бизнесмена наступила в ночь на 4 июля от выстрела в упор. Судя по камерам видеонаблюдения, в ночь трагедии в дом погибшего никто не заходил и не выходил. При этом до сих пор неясно, кому принадлежал пистолет.

Следователи отрабатывают несколько версий, в том числе не сбрасывают со счетов и криминальные. Они изучают окружение бизнесмена, его партнёров, обязательства, а также личную жизнь.

Во всём виноват бизнес?

Супруга погибшего рассказала полицейским, что примерно две недели перед смертью Воронов крепко пил из-за проблем в бизнесе, а 1 июля уехал на дачу в Пески. По её словам, у мужа были крупные финансовые проблемы, которые, как он считал, устроили недобросовестные партнёры. Это стало причиной конфликта между ними.

Основным активом Юрия Воронова являлась компания «Астра Шиппинг» с деятельностью в сфере морских перевозок. Известно, что фирма вела работу на подрядах «Газпрома» в Арктике и северных районах страны, а также специализировалась на проведении строительно-монтажных работ.

Последние годы «Астру Шиппинг» изрядно штормило в финансовом плане. В прошлом году убыток составил почти 70 млн рублей при нулевой выручке. Фактически к этому моменту фирма уже не работала.

Ещё Воронов владел пакетами по 2% в компаниях «Астра Марин», занимающейся туристическим бизнесом, и «Невская линия отдыха», работающей в сфере водного транспорта. Последняя в 2021 году также показала серьёзный убыток.

Погибший не был публичной личностью. Известно, что Воронов очень любил яхты и был одним из попечителей «Фонда поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт», однако, кроме приветствия на сайте Фонда, никаких публичных материалов об участии бизнесмена в деятельности организации нет.

От «панели» до элитного жилья

Лайф нашёл несколько адресов, по которым регистрировался владелец «Астры Шиппинг». Одно из таких мест — квартира в Санкт-Петербурге, расположенная по адресу 15-я линия Васильевского острова, дом 24–26.

Это трёхэтажный жилой дом, рассчитанный всего на 7 квартир. Здесь есть свой придомовой участок со стройными туями, постриженными газонами и собственной крытой парковкой. Воронов занимал жильё площадью 216 кв. м на первом этаже здания. Там же регистрировался и его сын Александр.

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Пару месяцев назад здесь продавалась одна из квартир. За жильё общей площадью 142 кв. м продавец просил 55 млн рублей.

До этого Вороновы жили в городе Красное Село к югу от Санкт-Петербурга. В обычной панельной пятиэтажке по адресу Гатчинское шоссе, дом 6, семья владела квартирой площадью 62 «квадрата».

Что касается автомобилей, долгое время Воронов-старший предпочитал ездить на различных моделях Toyota Land Cruiser, хотя в последние годы пересел на коричневый Mercedes-Benz S500 с красивым номером 070. В декабре 2020 года бизнесмен перевесил его на новенький Porsche Cayenne.

Бизнесмены под прицелом

Это уже не первая загадочная смерть крупного бизнесмена за последнее время.

Не далее чем неделю назад — в ночь на 28 июня — в элитной квартире в подмосковном Заречье погибли супруги Евгений и Ольга Палант. Евгений Палант — российский бизнесмен и топ-менеджер больших телекоммуникационных компаний. По предварительной версии, между супругами вспыхнула ссора, во время которой один из них убил другого и покончил с собой.

16 июня в особняке на территории элитного рублёвского коттеджного посёлка «Балатон» нашли труп одного из экс-руководителей нефтяной компании Urals Energy Алексея Огарёва. На момент смерти бизнесмену и бывшему топ-менеджеру государственных оборонных компаний было 64 года. Работавшие на месте обнаружения тела криминалисты признаков насильственной смерти не обнаружили, однако всё покажет экспертиза.

18 апреля в Москве и в Испании произошли похожие трагедии: погибли семьи топ-менеджеров структур газовых гигантов «Газпром» Владислава Аваева и «Новатэк» Сергея Протосени. По предварительным данным, оба якобы сначала расправились со своими родными, а после этого покончили с собой. И в том, и в другом случае мотивом к убийствам называлась ревность.

В январе погиб 60-летний Леонид Шульман — глава транспортной службы ООО «Газпром инвест». Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский Выборгского района Ленобласти. Это место считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома». Рядом с Шульманом была записка, в которой он жаловался на якобы нестерпимую боль в ноге после перенесённого тяжёлого перелома.

За месяц до самоубийства служба безопасности «Газпром инвеста» проводила проверку транспортного блока компании. Поводом для неё стала информация о завышении стоимости ремонта автопарка.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”