Мнение: Черный список
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Фонтанка опубликовала список нежелательных групп и артистов, выступления которых на российских площадках не рекомендованы (кем, интересно).
https://www.fontanka.ru/2022/07/07/71472080/
Когда режим был в силе, выступления нелояльных артистов его мало беспокоили. Однако теперь, когда всё на ниточке, приходится включать запретительные функции. Типично инфантильный подход: если я закрою глаза и уши, то я в домике.
Как сказала Китнис Эвердин диктатору Панема Кориолану Сноу: «…Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод…» («Голодные игры»)
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Источник: Эль Мюрид
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