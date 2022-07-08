 

Мнение: Черный список

08.07.2022, 3:05, Разное
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Фонтанка опубликовала список нежелательных групп и артистов, выступления которых на российских площадках не рекомендованы (кем, интересно).

https://www.fontanka.ru/2022/07/07/71472080/

Когда режим был в силе, выступления нелояльных артистов его мало беспокоили. Однако теперь, когда всё на ниточке, приходится включать запретительные функции. Типично инфантильный подход: если я закрою глаза и уши, то я в домике.

Как сказала Китнис Эвердин диктатору Панема Кориолану Сноу: «…Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод…» («Голодные игры»)

Источник: Эль Мюрид



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