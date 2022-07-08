Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева за нападение на ветерана в Москве

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством РФ и США, который избил 84-летнего ветерана.

«У меня просто нет цензурных слов! Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку СВО, осужден… к 1,5 годам ограничения свободы», – сообщил Хинштейн в Telegram.

Как сообщил Хинштейн, «в наказание за переломы, сотрясение мозга и множество гематом у старика – он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия». При этом случай получил «массовую огласку», были «сюжеты на центральных ТВ-каналах».

Хинштейн пояснил, что СО ОМВД «Свиблово» «почему-то квалифицировало действия» нападавшего «по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК), а прокуратура – ничего противозаконного в том не увидела». По мнению депутата, речь дорлжна идти о «п. «е» ч. 2», то есть «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Хинштейн намерен «обращаться в прокуратуру и добиваться пересмотра дела», поскольку «вынесенный приговор – просто бессовестное издевательство над здравым смыслом». «А избитому ветерану – шлю лучи поддержки и желаю здоровья и мужества!» – говорится в сообщении.

Как рассказала дочь пострадавшего, его избил «сосед по лестничной площадке 57 лет». Нападение произошло, когда «зашел разговор о политике» – ветеран «поддерживает спецоперацию на Украине». Сосед ударил его, после чего 84-летний мужчина «сразу потерял сознание». Он был доставлен в реанимацию с «ЗЧМТ, сотрясением мозга, ушибом головного мозга, травматическим ларингитом (после удушия), переломом челюсти, многочисленными гематомами мягких тканей», сообщается в Telegram-кагнале «Спецкор Лиссабон».

Инцидент произошел 5 марта. Дело переквалифицировали на менее жесткую статью – с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на среднюю тяжесть, передает RT.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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