Кафе на Лубянке временно закрылось после подозрений в сборе средств для ВСУ

Администрация московского кафе La Virgen Taqueria, от имени которого объявили сбор средств для ВСУ, заявила, что аккаунт заведения в соцсетях взломали хакеры, и решила пока не открывать кафе.

Администрация заявила, что «только сегодня получила доступ к аккаунту». Указывается, что от имени кафе «могли рассылать разную ложную информацию и собирать деньги». «Мы не имеем отношения к этим действиям! Все наши сборы пожертвований всегда были направлены на помощь собакам из приюта», – приводит РЕН ТВ текст сообщения.

Пост о сборе средств в помощь ВСУ появился на странице La Virgen Taqueria в Instagram накануне. Сообщение вызвало негодование подписчиков. Администрация кафе приняла решение не открывать заведение, пока не объяснится перед клиентами.

Напомним, в сообщении говорилось, что деньги направят «Киевским ангелам» – украинским волонтерам, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования. Кафе находится в Лубянском проезде.

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