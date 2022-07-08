 

Independent – всё больше британцев не уверены ни в своём финансовом благополучии, ни в экономике страны

08.07.2022, 2:51, Разное
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Всего 8% британцев считают, что экономика страны улучшится в течение следующих 12 месяцев, в то время как 78% полагают, что экономическая ситуация в Великобритании лишь ухудшится, передаёт The Independent со ссылкой на исследование Which? Consumer Insight Tracker. При этом уверенность британских семей в их финансовом благополучии в июне также упала, достигнув рекордно низкого с начала пандемии уровня.


AP

Доверие потребителей в Великобритании к экономике страны упало до рекордно низкого уровня с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, так как британские семьи всё больше ощущают на себе последствия кризиса стоимости жизни, сообщает The Independent. 

В частности, согласно результатам исследования Which? Consumer Insight Tracker, всего 8% потребителей считают, что экономика Великобритании улучшится в течение следующих 12 месяцев, в то время как 78% полагают, что экономическая ситуация лишь ухудшится.

При этом в июне уверенность британских граждан в будущем экономики своей страны составляет минус 70, по сравнению с минус 47 пунктами в мае. Упала уверенность британских семей и в их собственном финансовом благополучии — в июне она снизилась до минус 40, что соответствует рекордно низкому уровню с начала пандемии. В мае этот показатель составлял минус 28.

Результаты исследования также показывают, что за последние месяцы финансовые трудности у британцев остаются на неизменно высоком уровне. 58% потребителей заявили, что в июне им пришлось урезать расходы на предметы первой необходимости или использовать накопленные сбережения для покрытия основных расходов. Хотя в мае этот показатель составлял 57%, год назад он был на уровне не более 40%.  

Около 2,1 миллионов семей за последний месяц просрочили или не выплатили хотя бы один платёж по ипотеке, аренде, кредиту, кредитной карте или счёту. Хотя от роста стоимости жизни больше всего страдают люди с наиболее низкими доходами, исследование свидетельствует, что трудности в Великобритании испытывают потребители вне зависимости от возраста, дохода или региона проживания. 

Так, большинство принявших участие в исследовании британцев рассказали, что за последний месяц им пришлось скорректировать свои траты, чтобы покрыть основные расходы. Чаще всего в этом признавались потребители в семьях с доходом до £21 тыс. — 64%, но 57% опрошенных с доходом более £55 тыс. также рассказали, что им приходилось хотя бы один раз за июнь пересматривать свои траты.

В Which? Consumer Insight Tracker призвали предприятия оказывать более существенную поддержку тем, кто пытается «свести концы с концами», а также потребовали от Управления рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem) «быстрее выполнить своё обещание принять жёсткие меры против поставщиков энергии, которые взимают с людей слишком большие суммы».

«Правительство и бизнес должны обеспечить адресную поддержку постоянно растущему числу потребителей, которые пытаются свести концы с концами», — приводит The Independent слова представителя организации Росио Кончи. 



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