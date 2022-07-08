Универсальные варианты: самые модные короткие стрижки лета, которые подходят женщинам всех возрастов

Короткие стрижки на лето — универсальный вариант для любой женщины. Некоторые считают их несовместимыми с некоторыми типами лица или возрастом. На самом деле любую из коротких стрижек можно легко адаптировать под конкретную внешность. Независимо от того, что диктует мода, прически пикси, боб и кефаль из года в год продолжают оставаться популярными. Среди главных пожеланий женщин к стрижке: неприхотливость в уходе и улучшение природной текстуры волос. Вот десять самых популярных коротких летних стрижек, которые год за годом продолжают пользоваться спросом у парикмахеров.

Короткая стрижка пикси

Несомненно, один из самых модных вариантов для женщин. Пикси была на пике популярности в середине прошлого столетия. Все началось со прически Одри Хепберн в киноленте «Римские каникулы». Сейчас она снова в моде, но с некоторыми изменениями. Сегодняшняя пикси имеет небольшую длину, открытый лоб и минимальное удлинение на висках. Носите ее как с волнистыми, так и с идеально прямыми волосами.

Лоб (лонг-боб)

Лоб — это удлиненная версия стрижки боб. Она идеально подойдет девушкам с круглым лицом, так как сделанные по краям пряди визуально вытягивают его в эталонный овал. Отлично смотрится лоб с неряшливо завитыми локонами — именно так стрижку носила Виктория Бекхэм, которая годами является поклонницей данного стиля.

Мальчиковая стрижка

Самый короткий вариант в сравнении с остальными. Любительница этой стрижки — Майли Сайрус. Но для такой стрижки нужна красивая и ровная форма черепа. Иначе у прически будет грубый вид. Такой вариант стрижки подойдет не любой девушке, но игнорировать его все же нельзя.

Томбой (tomboy)

Буквально переводится как «сорванец». Стрижка выглядит очень девчачьей. Многие знаменитости носили ее. Например, Кара Делевинь и Пинк. Сегодня “сорванец” – это минимум волос на висках и максимум на макушке. Большим преимуществом томбоя является то, что его можно делать девушкам с тонкими волосами, что является редкостью для коротких стрижек.

Боб с челкой

Челка — одна из самых противоречивых тенденций, но многие все еще ее любят. Меган Фокс периодически появляется с ней на публике. А Майли Сайрус как-то подстриглась в стиле 2010-х, сделав двойное окрашивание и пробор сбоку. Кстати, косая челка отлично смотрится с любой длиной волос.

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Короткие волосы в стиле 70-х

В 70-е годы все рок-звезды носили лохматые прически, а в последние годы многослойная стрижка возродилась. У нее имелось большое количество интерпретаций, но текущим летом она возвращается к своим ретро-корням. Основными характеристиками прически являются запущенность и расслоение. И да, такая стрижка превосходно сочетается с боковой или обычной челкой.

Прямой боб

Очень популярен в текущем году. Его носили Хантер Шафер, Селена Гомес, Кортни Кардашьян и другие звезды Голливуда. Мы уже говорили о видах стрижки боб, которые подходят для различных типов волос, но одна из самых модных этим летом — прямой вариант. Он визуально придает волосам густоту, поэтому идеально подходит для тонких прядей.

Смесь боба и пикси

Этот вариант находится где-то между классическим бобом и короткой пикси. По мнению специалистов, данная прическа также популярна в летний сезон.

Боковая челка

Специалисты также отмечают, что пикси-боб подходит даже для волнистых волос, хотя в этом случае придется обратиться к проверенному специалисту. Парикмахер должен уметь хорошо стричь, иначе можно все испортить. Эта стрижка оптимальна для треугольного и прямоугольного лица. А вот с круглой или квадратной формой пикси-боб делать не стоит.

Длинная стрижка пикси

Прекрасно подходит для лета! Если есть желание изменить стиль, то это один из вариантов, которым стоит воспользоваться.