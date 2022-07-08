 

Мнение: Падение правительства Джонсона

08.07.2022, 1:57, Разное
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Сообщают, что уже сегодня Борис Джонсон подаст в отставку. Гей-секс-скандал в его правительстве окончательно завалил "главного борца с Россией".

На деле, основной причиной падения правительства Джонсона являются конечно не гей-министры пристающие к мужикам в публичных местах – это просто повод. Глубинные причины недовольства Джонсоном – тяжелые экономические последствия "украинского" курса, который нанес сильнейший удар по британской экономике и уровню жизни в стране. Поэтому Джонсон будет фактически козлом отпущения, на которого спишут все чудеса экономической политики, хотя конечно же тут дело не только в Джонсоне, а в курсе значительной части британского истеблишмента.

Рассчитывать на то, что Джонсона сменит кто-то менее русофобский, я бы не стал. Возможно, Джонсона сменит та же Трасс.
Но в любом случае, мы видим, что экономическая война сопровождающая войну на Украине уже привела к политической катастрофе для партии Макрона во Франции и падению правительства Джонсона в Британии. Поэтому России никуда тут спешить уже не надо – самое интересное в Европе начнется во второй половине осени и зимой.
Иронично, но как раз таких процесс Запад ожидал в России в марте этого года. Но получилось ровно наоборот. Падение Джонсона не отменит проводимый им курс, но ярко демонстрирует огромные его издержки для Запада и западного истеблишмента.

PS. Между тем, газ уже по 1900 долларов за 1000 кубометров. В июле. 11 числа останавливается Северный Поток, и Европа повисает на украинской ГТС.

PS2. Джонсон официально уйдет в отставку к октябрю, когда консерваторы выберут нового главу партии и у Британии будет новый премьер-министр.

Источник: Colonel Cassad



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