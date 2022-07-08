Экономика: Берлин нашел способ вытащить из-под санкций турбину для «Северного потока»

Германия, наконец-то, публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Сделать этот шаг Германия могла намного раньше. И хотя заявление Берлина серьезно повышает шансы на возобновление работы трубы на полную мощность, второй – шоковый – сценарий все еще нельзя сбрасывать со счетов. Каков сейчас выбор у Германии и Европы и почему?

Ценовое ралли на рынке газа в Европе заставило Германию умолять Канаду отдать отремонтированную турбину для «Северного потока-1». «Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу доставлять турбину в Россию, а прошу доставить ее в Германию», – сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

При этом он призвал «не ждать слишком долго» и «принять решение до начала периода профилактических работ», информирует Bloomberg. Конечно, Хабек преподносит это не как попытку спасти собственную экономику, а как желание не дать РФ аргумента для остановки «Северного потока-1».

На следующей недели с 11 по 21 июля стартует плановый ремонт «Северного потока-1», который был назначен еще осенью 2021 года и о котором было известно всем заинтересованным сторонам. Однако Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Опасения вполне обоснованы.

Берлин намекает на то, что у России, мол, есть другие турбины взамен той, что не отдает Канада. Но с технической точки зрения, сила в этом вопросе на стороне Газпрома. Немецкая Siemens поставила турбины на газокомпрессорную станцию «Северного потока-1», обещала их обслуживать и ремонтировать. Но сейчас это обещание не сдержала, а турбины нуждаются в ремонте, и пускать их в работу на свой страх и риск и доводить ситуацию до аварии в Газпроме не согласны.

«Мы видим, как коллективный запад теряет лицо. Он запутался в собственных санкциях, пытаясь откусить больше, чем может проглотить. С другой стороны, лучше потерять лицо, чем остаться без газа. В Германии уже начался масштабный энергетический кризис. Что остается делать в этой ситуации? Звонить в Канаду. Меня, на самом деле, удивляет, почему этого решения пришлось ждать так долго.

Непонятно, на что надеялся Шольц (канцлер Германии) со своей командой, зачем тянул все эти недели? Изначально было ясно, что ситуация сама себя не выправит, и никакой контракт с альтернативными поставщиками не сработает. Эта история лишний раз показывает отсутствие долгосрочной стратегии западных политиков», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Теперь, по его мнению, шансы на то, что удерживаемая в Канаде турбина будет возвращена, а другие турбины тоже будут отремонтированы и отправлены Газпрому, существенно выросли.

«В таком случае «Северный поток-1» после профилактических работ может снова восстановить работу и условно к концу августа после ремонта остальных турбин выйти на полную мощность. Это несколько облегчит ситуацию для немецкой промышленности. Хотя и не полностью. Потому что ситуацию уже довели до кризиса», – говорит Митрахович.

О силе кризиса можно судить по двум компаниям в Германии. Первая компания – BASF сообщила о том, что ей придется закрыть свои заводы из-за нехватки газа. Речь идет о крупнейшем в Германии и в мире химическом комплексе в Людвигсхафене, где находится 200 заводов. «Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей. Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить», – говорил старший экономист BASF Петер Вестерхайде. Вторая компания – это немецкий энергетический концерн Uniper, который, как стало известно Bloomberg, просит у правительства Германии финансовую помощь на 9 млрд евро. Правительство Германии уже готовит закон, как оно будут спасать энергетические компании – выдавать кредиты, национализировать, а также перекладывать расходы на потребителей. Это внесет свой вклад в инфляцию в стране.

На газовых рынках Европы царит всплеск цен. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла в четверг 1926 долларов за тысячу кубометров. Природный газ в Европе демонстрирует самый продолжительный период ежедневного прироста более чем за девять месяцев, поскольку по рынку постоянно ходят опасения о глубоком сокращении поставок российского газа, передает «Блумберг». Стоимость газа в Европе почти удвоилась за последний месяц. Это привело к тому, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высокого уровня.

«В случае возобновления работы «Северного потока-1» на полную мощность условно ближе к концу лета европейцы, думаю, успеют заполнить подземные хранилища до адекватного уровня. Если не будет никаких других сбоев. Тогда шансы пройти зиму в более-менее спокойном режиме возрастут», – полагает Станислав Митрахович.

Но даже с учетом работы «Северного потока-1» сохранится эффект дефицита газа, поэтому европейцам придется активно докупать СПГ, причем, по высоким ценам, добавляет эксперт. По его мнению, цены на газ все равно останутся высокими, и не вернутся к 1000 долларам. Больше вероятность, что газ будет стоить 1500 долларов за тысячу кубометров на европейских биржах, а к концу года он может еще подорожать в зависимости от ситуации на азиатском рынке. Упасть цене не даст как раз конкуренция с Азией и с Китаем, который восстанавливается после ковидной волны и будет перетягивать СПГ на себя.

К сожалению, положительный исход в этой истории – исключение немецких турбин из санкций Канады и спокойный ремонт всех необходимых для «Северного потока-1» турбин – это лишь один из вариантов.

Второй сценарий, которого сейчас боятся европейские политики и экономисты, все еще нельзя сбрасывать со счетов. Речь идет о полном прекращении поставок газа по «Северному потоку-1». «Если Канада начнет глупить, или Соединенные Штаты начнут давить на Канаду, чтобы она не возвращала турбины, тогда поставки по газопроводу могут быть прекращены», – говорит Митрахович.

Во втором случае стоит готовиться к тяжелой ситуации. «Это будет полноценной кризис в Германии и в других европейских странах зимой. Сначала это будет энергетический кризис, который перерастет в промышленный кризис и безработицу, потом в экономико-социальный кризис, и затем уже в социально-политический»,

– говорит Митрахович.

В этом случае цены на газ взлетят очень высоко, и уже даже будет неважна конкретная цифра. «Это будет абстрактная цена, по которой никто не захочет покупать газ на бирже. Страны ЕС введут нормированное потребление по искусственным ценам. Они будут продавать газ только ключевым важным предприятиям, которые связаны с коммунальными услугами и промышленностью», – говорит Митрахович.

Ранее аналитики Rystad Energy предупреждали, что зимой цена газа в Европе может легко достичь 3500 долларов за тысячу кубометров, создав проблемы даже в жилом секторе. Собственно, 7 марта 2022 года спотовая цена газа в Европе уже доходила в моменте почти до 4000 (3898 долларов) за тысячу кубометров. Произошло это как раз на ожиданиях остановки поставок российских энергоресурсов. Спасли ситуацию словесные интервенции немецких властей, которые заявили, что пока отказаться от российского газа не в состоянии, поэтому делать этого не будут.

По мнению отраслевого эксперта, в РФ есть люди, которые считают, что Европу нужно толкнуть именно ко второму сценарию, чтобы довести ее до крайней «точки». Но пока Москва не настроена на такой сценарий.

«На мой взгляд, российское руководство считает, что с частью европейской элиты еще можно договориться и в среднесрочной перспективе сохранить торговлю, в том числе в сфере энергетики. Что после достижения какого-то компромисса по Украине будет возможность расширить торговлю и зарабатывать. Нам деньги, в принципе, тоже нужны», – рассуждает эксперт ФНБ.

Но, надо понимать, развитие ситуации в целом, зависит не только от возврата турбины Канадой. Многое будет зависеть и от дальнейший действий самой Германии и Европы. «Если Германия, например, начнет передавать Украине тяжелое вооружение, то я не удивлюсь, если возникнут сложности с работой «Северного потока-1». Если Германия, которая уже национализировала часть российских активов, национализирует еще, например, кусок «Северного потока-2», то Россия вполне может ответить прекращением поставок в полном объеме по «Северному потоку-1», – заключает собеседник. Таких факторов, которые сегодня сложно предсказать, очень много.

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