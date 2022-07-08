 

Шольц в ответ на недовольство немцев санкциями к России обещал помогать Киеву

08.07.2022, 1:30, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал результаты опроса общественного мнения, согласно которым около половины немцев выступают за отмену санкций против России.

Ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, передает РИА «Новости».

Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо», передает ТАСС.

Напомним, Шольц заявил, что Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7. Как сообщил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – сказал Шольц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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