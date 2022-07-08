Спикер парламента Венгрии счел политику США причиной ситуации на Украине

Причиной сложившейся в Украине ситуации стала «американская стратегия», США «близки к потере звания державы номер один в мире», сообщил председатель парламента Венгрии Ласло Кевер.

Кевер считает, что причина «не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией». «Причина такой ситуации в том, что США критически близки к потере звания державы номер один в мире, так как Китай в обозримом будущем обгонит их в экономическом плане», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Венгерское телеграфное агентство.

Как сообщил Кевер, «кошмар» для США «заключается в том, что будет создана единая экономическая зона от Португалии до Восточной Азии, участники которой сформируют экономический центр мира как зону свободной торговли». Он считает, что США хотят «отделить Европу от этой экономической зоны, линия разлома которой проходит между Россией и странами, простирающимися к западу от нее».

Кевер раскритиковал страны Европы за то, что «европейская политика сегодня – это политика, совершенно чуждая реальности, политика, которая полностью игнорирует самые основные экзистенциальные интересы своих собственных избирателей».

Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – сообщил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.

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