Россия обвинила Киев в копировании методов пропаганды фашистской Германии

Украинские элиты копируют пропагандистские кампании фашистской Германии, заявило российское постпредство при ООН.

Россия указала, что «возникают случайные голоса сомнений в неонацистской природе нынешнего майданного режима в Киеве и его вооруженных боевиков». Предлагаемое Россией заседание СБ ООН по «формуле Арриа» «посвящено этой проблеме», понимание которой «очень важно для беспристрастного анализа преступлений националистических батальонов против гражданских лиц на востоке и юге Украины», передает ТАСС.

Как отметили в постпредстве, украинские пособники нацистов прославляются и представляются нынешними властями в Киеве как герои, в том числе в образовательных программах. Так, у сдавшихся в Мариуполе боевиков нацбата «Азов» (в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены татуировки с нацистской символикой.

Указывается, что военные преступления и тактики, включая пытки со стороны конкретных подразделений ВСУ, напоминают действия фашистской Германии. То же самое можно сказать о «методах политических и дипломатических элит, копирующих образовательные программы и пропагандистские кампании», заявили в постпредстве.

Напомним, в понедельник состоится неформальное заседание СБ ООН, посвященное нацизму и фашизму на Украине. Заседание должно стать ответом тем, кто «подвергает сомнению одну из целей СВО в Украине – денацификацию» и утверждает, что Москва якобы «преувеличивает масштаб проблемы».

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