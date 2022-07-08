Как создавать трендовые летние образы с джинсами в разных стилях: модные секреты для женщин всех возрастов

Каким бы ни был возраст и стиль одежды, джинсы обязательно станут незаменимой вещью в гардеробе в любое время года, ведь они универсальные, удобные и стильные. Когда температура воздуха повышается, задача сочетания джинсов становится немного сложнее. Об этом и пойдет сегодня речь.

Как носить джинсы летом

Идеальная комбинация для лета – джинсы с рубашкой оверсайз с коротким рукавом и туфли на шпильках. Такой наряд может быть и повседневным, и изысканным.

Для похода в офис отлично подойдут светло-синие широкие джинсы в комплекте с блузкой с принтом и сандалиями на плоской подошве.

Настоящий хит для выходного дня – джинсы с базовой рубашкой и жилетом с босоножками на высоком каблуке. Их также можно надеть с базовой футболкой, льняной рубашкой и мокасинами.

Джинсовые шорты идеально смотрятся со свитшотом и босоножками на платформе. Это идеальное решение для летней вечерней прогулки.

Джинсовые бермуды можно сочетать с рубашкой оверсайз и сандалиями – это удобно, модно и шикарно.

Женщины, стиль которых с годами устоялся, также смогут придумать для себя свежие комбинации.

Классика

Любительницы классики в повседневной жизни любят носить белые рубашки, простые блейзеры и туфли-лодочки, поэтому им понравится образ для летнего дня или вечера, для которого нужно выбрать джинсы прямого кроя, льняную рубашку и лоферы с ремешком. Прямые штаны можно заменить джинсовыми шортами.

Романтический стиль для настоящей леди

Романтический стиль характеризуется пастельными тонами, бантами, элементами в стиле ретро, ​​которые придают образу женственность. Этим летом стилисты рекомендуют сочетать широкие джинсы с цветочной блузой или топом с бантом и балетками с ремешками. Если будет прохладно, можно добавить блейзер, чтобы завершить наряд. Волосы можно завязать бантом, нанеся таким образом последний штрих.

Спортивный стиль

Для поклонниц спортивного стиля ключевым моментом является сочетание джинсов свободного кроя с модными кроссовками и футболкой оверсайз с короткими рукавами. Так просто можно получить удобный и модный образ. Для придания завершенности следует добавить к образу солнцезащитные очки в стиле ретро и утонченную сумку.

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Цветные джинсы

Если вы без ума от цветных джинсов, то для вас есть хорошая новость – этим летом они в тренде и стали настоящим хитом сезона. Их рекомендуется носить с одеждой той же цветовой гаммы, чтобы создать монохромный образ. Этот тренд распространяется не только на джинсы, но и на шорты с бермудами, поэтому можно будет выбрать длину, которая больше нравится.

Минималистский стиль

Что касается приверженцев минималистского стиля, для них все просто – им нужно сочетать свои любимые джинсы с простой белой майкой и ковбойскими сапогами. Для самых жарких дней можно выбрать эспадрильи на танкетке или сабо.

Хипстерский стиль

Если хочется сочетать современные предметы одежды с элементами винтажного стиля для создания уникального образа, джинсы прямого кроя можно надеть с топом и босоножками на липучках в стиле 90-х. Для завершения образа добавить мини-сумку и эффектные солнцезащитные очки.

Стиль гранж

Хотите сделать ставку на бунтарский и беззаботный образ? Сочетайте джинсы с коротким топом оверсайз и добавьте ботинки на платформе или сандалии в том же стиле.