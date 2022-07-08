 

Российское приложение определит выгорание по ритму сердца

08.07.2022, 0:54, Разное
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Специалисты из РФ создали приложение на основе искусственного интеллекта, способное определить и сохранить информацию об эмоциональном состоянии людей. Это поможет предупредить выгорание.

Медицинским диагнозом эмоциональное выгорание не является, но считается вполне реальным и распространенным психологическим синдромом, от которого страдает огромное количество людей.

Ранняя диагностика эмоционального выгорания позволит предотвратить основные последствия синдрома, а это переутомление без причины, агрессивное поведение, стресс на регулярной основе и депрессивное состояние. Также новое приложение с нейронной сетью можно использовать для терапии головной боли или некоторых психических расстройств.



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