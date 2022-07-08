Скандалы: Грехи генерала Умнова

Что известно о силовике, которого прочили на пост замглавы МВД

Сотрудники ФСБ и МВД задержали помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Помимо Умнова, по делу также проходят начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и экс-начальник по тылу управления генерал-майор Иван Абакумов. По версии следствия, в 2016-2020 годах они тратили деньги из Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти на личные цели.

Что известно об Умнове и деле против него — в материале Daily Storm.

С чем связано дело против генерала

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, в рамках которого задержали Умнова, было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) еще в июне 2020 года. «Коммерсантъ» накануне задержания силовиков писал, что генералы, предположительно, «настойчиво рекомендовали» петербургским бизнесменам делать пожертвования в Фонд содействия. Затем высокопоставленные полицейские «бесконтрольно» тратили эти деньги на ведомственные мероприятия, сами жертвователи также получали выгоду, считает следствие. Умнов не признает вину.

В деле фигурируют несколько коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). Как сообщает РЕН ТВ, каждый из 11 частных петербургских МРЭО ежемесячно перечислял взнос в полицейский Фонд содействия. В 2016-2019 годах должность начальника Управления МВД по Санкт-Петербургу и области занимал как раз Умнов. Семенов был его подчиненным — в его должностные обязанности входил контроль за работой МРЭО. На балансе Фонда содействия также находился внедорожник Land Cruiser, которым пользовался Абакумов, сообщает телеканал.

Для чего нужен Фонд содействия

«Суть фонда заключается в том, что есть какие-то программы, в том числе культурные, или культурного обмена, или [есть необходимость] приобретения какого-то транспорта. Фонд может помогать ГУ МВД для реализации их программ. К примеру, мы в профсоюзе уже три года боремся, чтобы поставить памятник полицейским и милиционерам, погибшим при исполнении, потому что у нас таких памятников нет в Санкт-Петербурге. Эти деньги могли бы быть выделены из фонда, как мы понимаем. Но, насколько нам объяснили, ни в бюджете, ни в фонде денег нет», — пояснил Daily Storm глава профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти Юрий Корчак.

Он указал, что в деле, помимо Умнова, Семенова и Абакумова, должны быть и лица, которые взаимодействовали с полицейскими по Фонду содействия: «В любом случае они там взаимодействовали не вдвоем, не втроем и даже не впятером. Я думаю, что какие-то исполнители должны были быть, которые привлекали следствие в этот фонд».

Корчак добавил, что делу Умнова предшествовали и другие скандалы: «На самом деле, это все было неожиданно для сотрудников управления и главка, насколько мы понимаем. Но еще в 2019 году, когда было дело генерала Абакумова, мы уже тогда понимали, что что-то происходит, потому что товарищ Семенов был последним заместителем Умнова, который остался на своем месте в Санкт-Петербурге. Несколько скандалов было, конечно, несколько раз его пытались задержать под всякими предлогами. Мы ожидали, скажем так, что история просто так не закончится. Потом все это стихло».

О деле Абакумова

В сентябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело против Абакумова по статье о подделке документов. По версии следствия, в начале июня Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленобласти, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. Согласно медицинским документам, генерала неотложно госпитализировали. Позже Абакумов предоставил в главк бюллетень, в котором говорилось, что он до 28 июня находился в стационаре. Следствие же считало, что 10 июня генерал выехал на отдых в Крым. Из «отпуска» он вернулся в Северную столицу 28 июня рейсом Симферополь – Пулково.

Официально отпуск Абакумова и должен был пройти 7-28 июня в Крыму. Но так как по бумагам генерал лежал в больнице, то по закону ему были обязаны продлить отпуск, то есть фактически предоставить новый. Сам Абакумов признал поездку на полуостров, но назвал это незначительным нарушением. В июле 2021 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело против Абакумова за истечением сроков давности.

«Мне кажется, все по этому фонду сейчас будут раскручивать. И неслучайно, что их задержали в один день. Абакумов, например, в Крыму находился — его там задержали, второго в Москве, третьего — в Санкт-Петербурге. Даже если [есть] коррумпированный состав, он присутствует много где, особенно в таких фондах», — сказал Корчак.

Он отметил, что Семенов — последний из замов Умнова в Санкт-Петербурге, после того как тот покинул пост главы Управления МВД по Северной столице и переехал в Москву: «В итоге взялись за оставшегося последнего из команды Умнова — генерала Семенова. Просто так он не сдавался. Генерал Семенов в прошлом году написал заявление об отставке. Эту отставку у него не приняли, насколько мы понимаем. На этом все затихло, но видите, сейчас история всплыла и стала таким громким скандалом федерального уровня. <…> С чьей это подачи — это уже другой вопрос.

Как писала «Фонтанка», у Семенова давний конфликт с нынешним начальником петербургского главка МВД генерал-лейтенантом Романом Плугиным. Конфликт выливался в многочисленные уголовные дела в отношении сотрудников ГИБДД.

В то же время зампред комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по взаимодействию с ОНК Александр Холодов не согласен, что схема поступления денег в Фонд содействия была по умолчанию коррупционной: «Схема была такой: все коммерческие МРЭО добровольно скидывались в определенный фонд. А дальше деньги из фонда… А вот и нет! Никто не воровал эти деньги. На них покупали всякое (от ручек и бумаги до автомобилей) для нужд ГУ МВД».

По его словам, из истории с задержанием Умнова можно сделать несколько выводов: во-первых, задержания прошли «избирательно», поэтому, возможно, у кого-то в деле есть личные мотивы; во-вторых, схожие фонды есть и при других силовых структурах в России, в-третьих — если бы деньги переводили не в полицейский фонд, а на «некое левое ООО» и их бы обналичивали «неизвестные лица», то и дела бы не было.

В подтверждение своих слов Холодов указал на то, что подобных фондов содействия, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), более 84 тысяч. Он также опубликовал выписку из ЕГРЮЛ о полицейском Фонде содействия в Санкт-Петербурге. Согласно выписке, фонд создан 15 лет назад, в апреле 2007 года.

Кому принадлежит Фонд содействия?

Фонд содействия программам ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится по адресу: улица Красного Текстильщика, дом 17, на территории порта Бронка. Формально организация не заявляла собственников в ЕГРЮЛ, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Однако, по данным ГМЦ Росстата, через цепочку фирм фонд связан с «Бронка групп», возглавляемой Никитой Муровым. Этот человек может приходиться внуком экс-главе ФСО Евгению Мурову, который возглавлял службу с 2000-го по 2016 год.

По данным «Делового Петербурга», раньше портом владел Дмитрий Михальченко. Недавно его приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о хищении при строительных работах в резиденции президента в Ново-Огареве.

Биография Умнова

Умнов стал начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в марте 2012 года. Он занимал эту должность до февраля 2019 года. Его уход с поста главы петербургской полиции, как и нынешняя история с задержанием, была громкой: в январе 2019 года Умнов заявлял, что готов и дальше работать в Северной столице, в марте «Фонтанка» писала, что Умнов может получить пост замглавы МВД (то есть он бы занимал более высокую должность, чем помощник министра).

СМИ допускали такое назначение не просто так — уже были похожие случаи: например, замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин после ухода с поста начальника ГУВД Санкт-Петербурга работал помощником главы МВД. Когда в марте 2019 года Путин наградил Умнова орденом Александра Невского, СМИ также писали, что таким образом с генерала «сняты подозрения в опале».

Со скандалом прошла и отставка предшественника Умнова, генерал-полковника Михаила Суходольского. Она происходила на фоне разрастающегося конфликта между ним и его подчиненными. Все началось в июне 2011 года, когда Суходольский занял пост главы петербургского управления ГИБДД. Как писала тогда «Фонтанка», в Северной столице годами складывался товарищеский стиль работы правоохранителей, и приход Суходольского, известного «монархическим» подходом к управлению, «ментально не приняли».

На этом фоне главной фигурой для петербургских полицейских оставался Умнов. Его коллеги так формулировали нарастающий конфликт: «Только врожденное спокойствие Умнова пока не приводит к рукопашной».

3 февраля Суходольский заявил Умнову, своему заместителю в управлении ГИБДД, что «лишает его подписи». В ответ на это Умнов заявил: «А не вы мне ее давали».

9 февраля, накануне отставки Суходольского, офицеры начали проводить анкетирование на предмет доверия начальнику главка. В ответ на «мятеж» в здании управления объявили тревогу, кабинет Суходольского блокировал спецназ.

В органах внутренних дел Умнов работал с 1986 года — он начинал милиционером патрульно-постовой службы УВД Куйбышевского райисполкома Ленинграда. В этом же году он перешел в уголовный розыск на должность младшего инспектора. С 1993 года продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, дослужился до заместителя начальника управления по борьбе с оргпреступностью (УБОП) при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 2001-2004 годах Умнов был заместителем начальника УБОП ГУВД по Петербургу и Ленобласти, с 2004-го по 2011-й — замглавы криминальной милиции регионального ГУВД. В 2011 году назначен на должность заместителя начальника, а с 1 марта 2012 года — руководителем главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

До того как оказаться в изоляторе по делу о злоупотреблении полномочиями, Умнов и сам высказывался о коррупции. Например, в феврале 2015 года он указывал, что каждое пятое преступление в экономике связано с коррупцией.

Иван Чуенков, Евгения Чернявская

Оригинал материала: “ДэйлиШторм”