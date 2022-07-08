Мнение: Мы так не можем

У меня на кухне еще с глубинных советских времен висит радио-репродуктор, на котором только одна программа – “Радио России”. На FM-волнах это самое “Радио России”, как я понимаю, не вещает – то есть его слушают только совсем уж реликтовые консерваторы типа меня, которые в ходе всяких ремонтов и переездов умудрились эту самую “радиоточку” сохранить, а репродуктор оставить.

Радио на самом деле прикольное; в глубине души понимая, что их никто в стране не слушает, сотрудники постоянно гонят, что называется, “адовый треш”, при желании перлы можно собирать тоннами.

Вот только одно, по-моему, прекрасное. Цикл “Интересные сведения”. Оказывается, в России жил некий мировой рекордсмен… по числу детей! Некий крестьянин из Тульской губернии (фамилию не запомнил). Его жена рожала то ли 27, то ли 28 раз (!!). А всего она ему родила 67 детей – сколько-то двоен и сколько-то троен. Словом, рожала в основном помногу, одиночные роды были редки (кстати, хорошая была бы задачка для 6-го класса по алгебре: “Жена одного знаменитого русского крестьянина из Тульской губернии родила за всю жизнь 67 детей; сколько двоен и сколько троен она родила, если известно, что всего родов было 27?” Дети бы решали с увлечением. Хотя, может, по нынешним временам эта задачка не для 6 класса, а сразу для ЕГЭ).

Но это еще не всё!! Плодородная супруга нашего тульского героя, как, в общем, следовало ожидать, долго протянуть все ж не смогла и вскоре после 27-х родов умерла, оставив безутешного отца с его почти семью десятками отпрысков. И что вы думаете?

Он женился еще раз!! Причем не просто так, типа для духовного единения – нет, он продолжил… э-ээ… пахать! (хотя силы у него были уже не те): новая жена родила ему еще 18 раз, а всего “новых” детей народилось то ли 25, то ли 26 – то есть опять были двойни. Мужик “по одному” просто старался семенной запас не расходовать!

Вот это да!! День хожу под впечатлением. Все-таки были люди! Богатыри, не мы… (2014)