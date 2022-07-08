Москва оценила возражения Швейцарии против конфискации активов России

Россия позитивно оценила слова президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека, а конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Гармонин сообщил, что российская сторона «обратила внимание и позитивно оценили заявление» Кассиса о том, что «необходимо обеспечить защищенность граждан перед государством», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Посол указал, что Швейцария заморозила значительное количество активов лиц, попавших под антироссийские санкции, но часть средств разморозила после проверки. Сумма замороженных активов – около 6,6 млрд франков. Посол заявил, что Москва «выступает решительно против… любой конфискации любых активов, будь то российские граждане, организации, банки, и направления этих средств на восстановление Украины». «Фактически это будет грабеж, воровство», – сказал он.

Гармонин, оценивая перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, выразил надежду, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из РФ в ущерб собственной промышленности. «Как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим», – добавил он, комментируя возможные санкции.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

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