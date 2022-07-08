Белый дом пожаловался на «нетерпимые условия» в России для Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, содержится в «нетерпимых условиях».

Жан-Пьер заявила, что Россия, по мнению Вашингтона, «удерживает неправомерно задержанную Бриттни Грайнер», которая «прямо сейчас» находится в «нетерпимых условиях». Как сообщила Жан-Пьер, признание вины Грайнер, с точки зрения США, «не будет иметь никакого влияния на переговоры». «Мы намерены сделать все, что можно, чтобы безопасно вернуть домой Бриттни Грайнер», – сообщила Жан-Пьер. Она добавила, что то же относится к Полу Уилану, который осужден в РФ за шпионаж, передает РИА «Новости».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать появившиеся сообщения о планах отставного дипломата и экс-министра США Билла Ричардсона поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер, передает ТАСС.

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер надеются, что суд учтет все обстоятельства дела, в том числе признание спортсменкой вины, и вынесет мягкий приговор. «Бриттни приняла решение взять на себя полную ответственность за происшедшее, поскольку знает, что является примером для многих людей. Для этого, безусловно, нужна смелость», – сказали адвокаты баскетболистки Мария Благоволина и Александр Бойков.

—