Идеально сочетается с белыми сапогами и модной золотой цепочкой: пять способов добавить в свой стиль эффектный горчичный цвет

Горчичный цвет имеет одно важное преимущество – он хорошо сочетается с любым оттенком кожи. Кроме того, он излучает положительную энергию и тепло, поэтому стоит использовать его в своем гардеробе. Главное – освоить простые правила его сочетания.

Как носить горчичный цвет

Вельветовый костюм из юбки и блейзера горчичного цвета освежает образ в деловом стиле. Отлично смотрится с цветастой водолазкой и ботильонами.

Горчичный хорошо сочетается с коричневым. Эти брюки и трикотажный топ – беспроигрышный вариант. Останется только добавить туфли на каблуке.

Белому брючному костюму явно не хватает ярких красок, которые добавит шикарное длинное пальто. Маленький, но важный штрих – золотая цепочка.

Настало время обновить свой стиль? Как вам сочетание клетчатой юбки в горчичных тонах и таких же ботинок с топом нейтрального цвета?

Попробуйте затмить всех монохромным образом. Соедините топ с баской, юбку с разрезом и блейзер. Образ будет идеальным, если добавить простые белые полусапожки, которые выглядят просто шикарно.