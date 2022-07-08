Красное, в горошек, с перьями. Какие платья на пике популярности летом

Существуют тенденции в одежде, которые достигают пика популярности каждое лето. Это могут быть белые льняные платья, модели в пляжном стиле и так далее. В 2022 году можно выделить шесть тенденций, которые стоит рассмотреть для отпуска.

Платье макси в горошек

Горошек все время возвращается и вряд ли уже уйдет от нас, став классикой.

В 2022-м он особенно актуален на длинных платьях в стиле ретро.

Изобилие перьев

Если и существует захватывающий тренд в одежде в этом году, то это, безусловно, перья.

Платья с перьями сейчас повсюду. Собираясь на вечеринку, подумайте о наряде с отделкой из перьев. Успех будет гарантирован.

Перекрученные бретели и завязки

Перекрученные бретели – микротренд лета 2022 года. Они привлекли к себе внимание модниц, благодаря интересному эффекту.

Полупрозрачное платье, связанное крючком

Такие модели часто можно встретить на пляже. Это, пожалуй, самая противоречивая тенденция нынешнего года. Однако такие модели идеально подходят для отпуска, если надевать их поверх бикини или телесного или черного мини-платья.

Яркие цвета

Просто повторяйте яркие цвета лета, которые только сможете найти.

Добавьте пикантных оттенков – тропических желтых, кобальтово-голубых и яблочно-зеленых абстрактных цветочных принтов.

Объемное красное платье (главное фото)

Смелое красное платье большого размера может быть каким угодно – длины макси, с пышной юбкой или рукавами-фонариками, но только не утонченным. Стилисты рекомендуют носить его летом 2022 года с массивными сандалиями или кедами.