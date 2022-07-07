Ученые рассказали о пользе интервального голодания

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07.07.2022, 23:33, Разное
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Специалисты из Имперского колледжа Лондона выяснили, что интервальное голодание поможет не только похудеть, но и восстановить функции поврежденного седалищного нерва. Они опубликовали результаты своей работы в журнале Nature.

Были проведены эксперименты с участием лабораторных мышей. Ученые разделили животных на группы. Первая питалась по принципам интервального голодания, а вторая ела без ограничений. В итоге стало известно, что подобная диета приводит к выработке в кишечнике бактерий, способствующих синтезу метаболита – 3-индолпропионовой кислоты. Она помогает нервным волокнам аксонов регенерировать.

До недавнего времени считалось, что повреждения нервной ткани можно вылечить исключительно методом хирургической реконструкции.



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