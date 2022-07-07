 

Исследователи изучат поверхность Марса с помощью минералов из Антарктиды

07.07.2022, 23:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Палеонтологического института Соединенных Штатов Америки рассказали, что с помощью скрытого источника на леднике Тейлора можно лучше понять особенности поверхности Марса. Они поделились результатами своих исследований на сайте журнала Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Эксперты взяли образцы рассола, который вытекает из скрытого подповерхностного источника на самой крайней точке ледника Тейлора. Особенность жидкости в том, что она содержит минералы, залегающие на глубине, где наблюдается активность определенных микробов.

По мнению специалистов, данный скрытый источник является одним из тех мест на Земле, которые максимально похожи на поверхность Марса. По его особенностям можно изучать Красную планету.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Мнение: “Черный ящик”

12.04.22 / IPhone 14 Pro появился на рендерах в новых цветах

04.09.20 / «От «Новичка» ещё никто не умирал»: Сергей Скрипаль выступил против введения новых санкций из-за Навального

28.03.22 / Мнение: Мир объединяется против США и Европы

13.11.21 / Богу Солнца можно поклоняться и в ядовитой пене

04.11.21 / От вязаных жилетов до курток в клетку. Предметы гардероба, которые нужны в конце осени

12.01.22 / Малахов отметил свой юбилей в элитном отеле Германии

02.07.22 / Мнение: Почему люди не ходят в кино?

18.01.21 / Признание Роберта Л., сделанное им 40 лет спустя – Год жизни среди инопланетян

11.02.22 / Без флага и гимна: Минобороны объявило о создании Военного комитета России на базе Южного военного округа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика