Исследователи изучат поверхность Марса с помощью минералов из Антарктиды

Научные сотрудники Палеонтологического института Соединенных Штатов Америки рассказали, что с помощью скрытого источника на леднике Тейлора можно лучше понять особенности поверхности Марса. Они поделились результатами своих исследований на сайте журнала Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Эксперты взяли образцы рассола, который вытекает из скрытого подповерхностного источника на самой крайней точке ледника Тейлора. Особенность жидкости в том, что она содержит минералы, залегающие на глубине, где наблюдается активность определенных микробов.

По мнению специалистов, данный скрытый источник является одним из тех мест на Земле, которые максимально похожи на поверхность Марса. По его особенностям можно изучать Красную планету.