Скандалы: Криминальный назначенец

Вор в законе Вятлаг прославился дерзким побегом на паровозе. С какой миссией он прибыл в Москву?

В Москве задержали вора в законе Сергея Васина, известного в криминальных кругах как Вятлаг: он прибыл в столичный регион с важной миссией и сразу привлек внимание силовиков. Васин — видная фигура в преступном мире: он с раннего детства стремился стать вором в законе, первый срок получил в юном возрасте, а затем многие годы поднимался по криминальной лестнице, умело маневрируя между воровскими кланами.

Впрочем, по-настоящему Васин прославился после того, как умудрился сбежать из зоны в Кировской области (бывший Вятский исправительно-трудовой лагерь) на угнанном железнодорожном локомотиве, за что и получил свое прозвище. Историю знаменитого авторитета, который вскоре может стать одной из ключевых фигур преступного мира Москвы и области, вспомнила «Лента.ру».

О задержании 54-летнего вора в законе Вятлага стало известно 17 июня. По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», когда криминальный авторитет встретился с московскими полицейскими, то попытался симулировать обморок, но провести сотрудников МВД ему не удалось.

В сети появилось видео, на кадрах которого полицейский устанавливает личность задержанного. Вятлаг представляется Сергеем Резниковым и перечисляет целый ряд статей Уголовного кодекса РСФСР, по которым он был судим. Среди них — убийство, кража, умышленное причинение вреда здоровью и побег из мест лишения свободы.

На вопрос полицейского, как именно тот сбежал, Вятлаг рассказал, что это произошло в 1991 году: для побега криминальный авторитет угнал паровоз из промзоны колонии, где отбывал срок, поскольку «сильно хотел на свободу». Но на вопрос, является ли он вором в законе, Вятлаг отвечать отказался.

Полицейский: «Вы так называемым вором в законе являетесь? Имеете статус? Криминальное имя ваше в криминальном мире?»

Вор в законе Вятлаг: «Я гражданин Российской Федерации. Меня Сергей зовут»

С одной стороны, по неписанным правилам криминального мира вор в законе должен признавать свой статус перед полицейскими. Но с другой, после введения статьи 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ такое признание чревато сроком до 15 лет лишения свободы — и Вятлаг на него не пошел.

Вообще, формальным предлогом для задержания вора в законе стало то, что он управлял мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. За это на Вятлага составили административный протокол, а потом отпустили. Впрочем, угроза дела по статье 210.1 УК РФ над ним по-прежнему висит.

Поворот не туда

Сергей Васин родился 16 мая 1968 года в подмосковном городе Электросталь. Детство будущего авторитета прошло в относительно спокойное время — советскую эпоху застоя. Несмотря на это, Васина с ранних лет привлекала воровская романтика: уже в 1983 году 15-летний Сергей получил 1,5 года по статье 144 («Хищение имущества») УК РСФСР.

За решеткой Васин познакомился с целым рядом криминальных авторитетов. При этом знаковой стала встреча Сергея с Вячеславом Шестаковым (Сливой) из подмосковных Люберец. Уже в 26 лет Слива был матерым уголовником и пользовался большим уважением среди люберецкого криминала, благодаря чему в начале 90-х создал свою ОПГ.

Влияние Сливы утвердило Васина на преступном пути: в 1986 году, спустя всего 1,5 года после освобождения с первой ходки, Сергей получил вторую судимость за угон машины. Но суд, видимо, все еще надеялся, что Васин исправится, а потому приговорил его всего к одному году лишения свободы.

Но исправления не произошло: в 1988 году Мособлсуд приговорил Васина к десяти годам лишения свободы за убийство, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений

Отбывать срок Сергея отправили в колонию К-231 в Кировской области. Когда-то эта зона была Вятским исправительно-трудовым лагерем. Однако Вятлагом колонию К-231 в преступном мире называют и сегодня.

Зона с историей

Кличка в честь Вятлага для криминального авторитета — большая честь: это не просто зона, а место с долгой и непростой историей. Лагерь был основан по приказу НКВД 84 года назад, в 1938 году. Изначально в нем содержались раскулаченные крестьяне и репрессированные, а после Второй мировой войны — пленные немцы, австрийцы, итальянцы, литовцы, латвийцы и эстонцы.

По официальным данным, через Вятлаг прошли более 100 тысяч человек. А максимальное число зэков в лагере — 31 410 человек — было зафиксировано в 1953 году

Там существовала железнодорожная линия широкой колеи от станции Яр до станции Фосфоритная — это чуть более 200 километров путей. Затем она была на 12 километров продлена на север, до поселка Рудничный. Собственно, одной из главных задач заключенных Вятлага была добыча и вывоз фосфоритной руды.

А еще Вятлаг был в СССР одним из лидеров по лесозаготовке: на территории площадью больше 12 тысяч квадратных километров располагалось 38 лагерных отделений с этой специализацией. Из-за огромного масштаба лесозаготовок была построена Гайно-Кайская железная дорога длиной более 250 километров, связавшая отдельные лагерные пункты между собой.

Таким образом, Вятлаг был одним из передовых лагерей по обеспечению поставок лесной продукции для нужд экономики и обороны страны

К моменту закрытия лагеря он поставил как для народного хозяйства СССР, так и на экспорт как минимум 100 миллионов кубометров древесины и продуктов ее переработки.

Побег на паровозе

Многие криминальные авторитеты знают Сергея Васина именно по его сроку в Вятлаге. По одним данным, в лагере он начинал, как «мужик» — рядовой заключенный, который, как и все, работал на «промке». Однако по другой версии, Васин на зоне был почти сразу признан «стремящимся», фактически кандидатом в воры в законе.

Среди других заключенных он держался соответственно, но тюремная администрация закрывала глаза на его статус в обмен на «спокойствие на зоне и план по «промке»». В старой справке Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Васин также был отнесен к категории «отрицательно направленных осужденных».

Все это говорит о Васине как о криминальном авторитете, верном понятиям и продолжающем воровские традиции

Между тем в 1991 году Сергей предпринял необычную попытку бегства. Он угнал с промзоны Вятлага мотовоз — железнодорожный локомотив с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности, который используется на подъездных и внутрипроизводственных железнодорожных путях. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Васину помог сбежать случай.

Мотовоз оставили заведенным, а машинист вышел проверить сцепку. Этим воспользовался Вятлаг — он запрыгнул в кабину, дернул рычаг и локомотив тронулся, — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Разогнавшийся мотовоз сбил ворота. Шум привлек внимание охранников, которые бросились в погоню за беглецом, передав по телефону сообщение о побеге. Васина задержали на ближайшем полустанке — тем не менее его поступок стал в криминальном мире легендой, которую знают как «побег на паровозе».

В том же 1991 году Васина осудили за это преступление, увеличив его срок. Но отбывать наказание он отправился уже в другое место — Тавдинскую колонию в поселке Белый Яр (Свердловская область). Там, благодаря поддержке воровского сообщества, заключенный уже с кличкой Вятлаг имел вполне комфортные условия для жизни.

В Тавде Васин жил в отдельной камере и при попустительстве администрации колонии мог позволить себе не подчиняться действующим порядкам

В 1996 году к Вятлагу подселили его давнего приятеля Сливу. Люберецкий криминальный авторитет также имел за плечами серьезную воровскую поддержку, поэтому их камера быстро стала напоминать городскую квартиру с дорогой техникой. Все это скрасило остаток срока Вятлага и о новых попытках побега он забыл.

Вор-одиночка

Сергей Васин вышел на свободу в 2001 году. К тому моменту у него было четыре судимости, по которым он отсидел в общей сложности 16 лет. В 2003 году Вятлаг получил титул вора в законе, после чего ни разу не привлекался к уголовной ответственности, а был лишь несколько раз задержан полицейскими ради профилактики.

Вятлаг — уникальная фигура в мире воров в законе: он не принадлежит ни к одному преступному сообществу

В нулевые Вятлаг пытался занять место в российском криминальном мире, когда шла война между его главными «генералами» — ворами в законе Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро). В 2009 году, когда Таро находился в СИЗО «Матросская Тишина» за похищение человека и вымогательство, туда пришел «прогон» (воровское послание).

В этом послании, подписанном 36 уважаемыми криминальными авторитетами во главе с Дедом Хасаном, Таро назывался женщиной с низкой социальной ответственностью, а всем «порядочным арестантам» рекомендовалось убить его при первой возможности. Для Таро этот «прогон» должен был стать смертным приговором, но вышло иначе.

Таро по решению Хамовнического суда Москвы отправился отбывать десятилетний срок и смог пережить своих главных врагов — Деда Хасана и Вячеслава Иванькова (Япончика), погибших от рук киллеров

Среди тех, кто подписал «прогон» против Таро, были Вятлаг и Слива. Но Вятлаг довольно быстро понял, что совершил ошибку, подписавшись под таким посланием, и извинился перед Таро. А Слива, напротив, свою подпись отзывать не стал. Получалось, что Вятлаг не стал поддерживать Сливу, благодаря которому во многом и получил свой воровской титул.

Еще одним пятном на репутации Вятлага стало то, что в 2008 году он порекомендовал сделать вором в законе уроженца подмосковной Электростали Владимира Озерского (Зюзю). Но позже Зюзя попал в одну из колоний Карелии за кражу, отказался от воровского титула под давлением администрации и стал активистом — ее добровольным помощником. Эта история бросила тень на Вятлага: он утратил доверие других воров в законе и вскоре уехал из России в Дубай.

На зов криминала

Многие годы Слива вел свои дела в Латвии, но в конце 2014 года его лишили вида на жительство при активном содействии местного управления по борьбе с экономическими преступлениями. Тогда он вызвал Вятлага из ОАЭ в Прибалтику и поставил вместо себя. На новом «посту» Вятлаг занялся организацией виз для российских авторитетов и их встречами.

При этом вор в законе контактировал с сотрудниками Полиции безопасности Латвии, местными политиками и бизнесменами. По некоторым данным, Вятлаг собирал дань с работавших в Латвии российских предпринимателей, а также с местных бизнесменов, которые вели дела в России.

Общался Вятлаг и с латвийским бизнесменом афганского происхождения Гуламом Мохаммадом Гулами: последнего обвинили в крупном мошенничестве и посадили на восемь лет за хищение 80 вагонов таджикского хлопка стоимостью 9 миллионов евро

Но что заставило Вятлага перебраться в столичный регион? По оперативным данным, он вернулся в Россию не просто так: дело в том, что за последние годы воровское влияние на востоке Московской области практически сошло на нет. Раньше эту территорию контролировала группировка вора в законе Олега Пирогова (Циркача).

Но в 2019 году силовики разгромили эту группировку и доходы криминала с востока Подмосковья стали снижаться. Место Циркача мог бы занять Слива, еще один представитель славянских воров в законе, но он так и не вернулся в Россию. Поэтому преступный мир остановился на кандидатуре Вятлага.

У этого вора в законе есть несколько преимуществ: он несколько лет не попадал в поле зрения российских правоохранительных органов и вменить ему пока нечего. К тому же формальная смена фамилии на Резников затрудняла его оперативную идентификацию.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, возвращение Вятлага в столичный регион имело все шансы остаться незамеченным, но он все же попал в поле зрения силовиков. Для них вор в законе пока остается темной лошадкой. Конечно, при необходимости сотрудники правоохранительных органов оперативно займутся сбором доказательств против Вятлага по «антиворовской» статье 210.1 УК РФ. Но часть из них считает, что это вряд ли понадобится, поскольку у Вятлага уже нет тех амбиций, которые были до его отъезда в Дубай.

Леонид Микуляк

Оригинал материала: “Лента.ру”