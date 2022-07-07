Мнение: Не всерьез…

Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителей Госдумы и лидеров думских фракций.

И сказал президент: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют». И добавил: «мы всерьез-то еще ничего не начинали».

Что-то подобное я уже слышал:

Мне интересно, это Маргарита Симоньян вдохновила Владимира Путина на такое заявление? Или наоборот, это Симоньян раньше всех узнала, что реально думает Путин про ход спецоперации России на Украине?

Фотографии отсюда и отсюда

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