Мнение: Борис Джонсон – новая жертва коронавируса

Несколько недель премьера Британии пытались спровадить в отставку, но он держался, словно буйвол – упирался всеми копытами и тряс буйной головой. Но все-таки сдался – буквально полчаса назад объявили, что он все-таки уходит. Выгнали всё-таки. Вопрос – из-за чего? Ведь июль, да и вообще лето – время политического затишья?

Причины, которые назывались официально – какие-то смехотворные; например, пару недель назад консерваторы голосовали за вотум недоверия премьеру Джонсону по обвинению… в проведении вечеринок в период «коронавируса», так называемых «коронавирусных вечеринок». Якобы Джонсон позволял себе пить шампанское с сослуживцами, в тот период когда вся страна, напрягая все силы… В общем, собачий бред. Вотум недоверия тогда не прошел, но все-таки, как видим, подкосил Джонсона.

Так что – неужели это всё из-за коронавируса? Знаете, очень может быть.

Скажу за себя: лично мне Джонсон симпатичен и остается симпатичен по одной, но очень весомой причине: именно он в январе с.г. объявил об отмене всех и всяческих ковидных ограничений в своей стране. Он это сделал первым не то что в Европе – в мире!

«В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим

Премьер Британии Джонсон заявил об отмене ковидных паспортов и масочного режима в стране.

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах».

То есть Джонсон осуществил прорыв, сделал то, что до него сделать никто не решался: просто послал нахер всех ковидобесов с их идиотскими масками и локдаунами. При нем очень большая и влиятельная страна покинула сплоченный строй государств, бьющихся в ковидобесной истерии – и оставила в нем огромную брешь. Маленькую Швецию еще могли как-то терпеть и не замечать, но когда полку «ковиддиссидентов» прибыло в лице целой Британии – строй посыпался. И в ответ на что Джонсон решился на свой безумный по смелости шаг? Да в ответ на ТО ЖЕ САМОЕ обвинение в «ковидных вечеринках»!

Мы все почему-то думаем, что ковидное безумие прошло как-то «само». Но у этого безумия были свои архитекторы и свои бенефициары по всему миру, и кто сказал, что они вот так спокойно отступили? И кто сказал, что они вообще разгромлены и не жаждут реванша?!

Наоборот: есть основание считать, что теперь все эти условные рептилоиды пришли в себя после демарша Джонсона в январе – и готовят ответный удар. Об этом говорит статистика – которую по всему миру, и даже в России (!) продолжают прилежно собирать, в частности, агрегатор Ковид. Стат. Яндекса продолжает свой ежедневный мониторинг как ни в чем ни бывало. Я периодически туда заглядываю – и вижу крайне любопытные вещи. Их даже можно было бы назвать «пугающими» – естественно, не в смысле «опасности ковида» (ее как не было, так и нет) – но в смысле того, что ковидобесы, опираясь на нынешнюю статистику, могут в принципе начинать очередной раунд своего безумия ХОТЬ СЕЙЧАС – цифры на их стороне. Я пользуюсь, как всегда, дивным инструментом, собирающим статистику от ковидобесов всего мира – https://yandex.ru/covid19/stat

Итак, смотрим статистику. В РФ пока всё спокойно – рисуют на минимуме. «Заражений» у них в день как бы около 3 тыс., смертей рисуют в районе 50 в день. Настораживает лишь, что в последние дни вроде бы принялись рисовать «вверх», как бы сейчас на жаре «заболеваемость», а также смертность «от ковида» немного растут. Но разгуляться «статистикам» пока команды не было.

А вот в Германии – в центре всех европейских ковидобесов – всё далеко не так радужно. У немцев рисовка идет вовсю – что выглядит особенно забавно на фоне той же России. Смотрим сегодня и вчера «заболеваемость» «чудовищным ковидом»: вчера – 131 тыс. за сутки, сегодня – 135 тысяч. На фоне российских «трех тысяч» впечатляет, не правда ли. И это при том, что в Германии населения почти вдвое меньше, чем в РФ.

Знаю, что на это мне махнут рукой – те же самые ковидобесы, которые каких-то полгода назад едва не под кровать лезли от страха перед чудовищным вирусом: «Да ну, это ерунда, у нынешнего штамма очень низкая смертность!» Что ж, смотрим на смертность в Германии: вчера – 122, сегодня – 108 человек «умерло от коронавируса». Много это или мало? Тут для сравнения есть простой общепризнанный прием – сравнить с показателем на ту же дату, но прошлого года: тогда мы получаем весьма информативную разницу, очищенную от «сезонности».

Что ж, смотрим смертность от коронавируса в Германии за 5 и 6 июля 2021 года:

5 июля – 1 (один!), 6 июля – 31.

Смотрим за 2020:

5 июля – 2, 6 июля – 4.

Неплохой контраст с нынешними 122 и 108, не правда ли? Разница в смертности – на 2 порядка! И это, заметим, в насквозь заколотой и переколотой «вакцинами» Германии (77% отвакцинированных!)

А что, спросите, с «заражаемостью»? Да то же самое. Что лето 2021, что лето 2020 – разница по Германии на те же два порядка. Получается, что в сравнении с предыдущими двумя «ковидными годами», невероятный ковид буквально КОСИТ несчастных немецких граждан?! Подождите – это мы еще не посмотрели Францию.

Смотрим дивную Францию. Сначала заражаемость. ОГО!

4 июля – 243 тысячи зараженных в день;

5 июля – 208 тыс. зараженных в день;

6 июля – 155 тыс. зараженных в день!

Вот это рисовка! Явно работает уже главный калибр, никакого стеснения. Россия – золушка на фоне такого великолепия. В РФ – 3 тыс. в день, во Франции – 240 тыс.! Это при том, что народу в РФ почти втрое больше. Другими словами, «заражающая мощь» треклятого вируса в РФ почти в 300 раз слабее, чем в вотчине Макарона. Есть чему подивиться.

А что по смертям? А вот по смертям в соседней (!) Франции всё примерно вдвое лучше, чем в Германии у немцев: 5 июля – 75, 6 июля – 53. Франция, правда, чуть поменьше ФРГ, да и проколота малость побольше – 79%. Но давайте сравним – а как обстояли дела со смертями «от коронавируса» во Франции в предыдущие годы:

В 2021: 4 июля – 11, 5 июля (нет данных), 6 июля – 35.

В 2020: 5 июля – 0, 6 июля – 11.

Что ты будешь делать! И во Франции, получается, ковид бушует – мрут от него гораздо, в разы больше, чем в соответствующие даты в «ковидные» года!

И вот, собственно, при чем тут Джонсон. Смотрим «статистику» по Великобритании. И там видим кое-что интересное! А поскольку мы уже «вооружены» данными по «бушеванию ковида» во Франции и Германии – данные по Британии и вовсе кажутся необъяснимыми.

Итак, мы помним, какие ужасы творятся во Франции и Германии – сотни тысяч (!!) заражений в день. На их фоне данные по Британии казались данными из какого-то другого мира:

4 июля – 20 «зараженных» за день во всей Британии (я не ошибся – именно 20, даже не 20 тысяч)

5 июля – 1012 «зараженных»…

20 и 1012. 5 июля Франция отчиталась о 208 тысяч «зараженных», Германия – о 131 тыс. На их фоне 1,01 тыс. «английских» от премьера Джонсона выглядят откровенным издевательством. Ковид что – через Ламанш не в силах переплыть? Или ему английскую визу не дают? Как может быть такая разница в соседних странах Европы?!

И вот теперь – внимание! Приходят данные о «зараженных» в Британии на 6 июля (на вчера):

6 июля, Британия – 143 888.

Хоть стой, хоть падай. Как вам такое? 5.07 – 1012, 6.07 – 144 тыс. Скачок за день – в 150 раз!! «Чудовищный ковид» ступил-таки на британскую землю? И первое, что он сделал – прогнал-таки премьера Джонсона, своего давнего врага?!

Как видим, при всем невероятии скачка «статистики» в 150 раз – с точки зрения «старой Европы» ничего не произошло: Британия просто «подравнялась» к показателям Германии и Франции. А что по «смертям»? По смертности – то же самое «невероятие»: еще более чудовищный скачок.

4 июля, Британия – 0 (ноль!) умерших «от ковида».

5 июля, Британия – 1 (один) умерший «от ковида».

6 июля, Британия – 303.

Скачок, как видим, не в 150, а уже в 300 с лишним раз. И данные за вчера публикуют сегодня – то есть их публикация, по сути, совпала с объявлением об отставке Джонсона.

Напрашивается вывод: Джонсон как мог сопротивлялся ковидобесному реваншу, а без участия Британии ковидобесный реванш в мировом масштабе не мог бы состояться. Его убрали – и, даже не дожидаясь окончательного ухода, начали быстро подгонять Британию под общий знаменатель.

Самое смешное: если весь мир решит еще раз прогнуться под ковидобесов – РФ, без сомнения, прогнется вместе с ним. Ни о какой путинской самостоятельности речи быть не может; Россию выгнали почти изо всех международных организаций, даже из ФИДЕ и мирового сообщества любителей кошек – но в ВОЗ РФ по-прежнему состоит и выходить не собирается.

Прощай, Борис! Борисы всегда помогали России больше всех, но им никогда не хватало сил на последний рывок.