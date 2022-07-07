Мнение: Джонсон все

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07.07.2022, 23:15, Разное
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Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с постов премьер-министра Британии и лидера консервативной партии. Первый пошел.
Джонсон рассчитывает, что ему дадут время завершить дела до октября. Внутрипартийная оппозиция хочет ускорить процесс и как можно быстрее заменить Джонсона, который стал чрезвычайно токсичным для партии и грозит ей последствиями на следующих выборах.

Основные кандидаты на пост премьер-министра Британии после Джонсона – Трасс, Уоллис и Сунак. Для нас там разумеется нет хороших кандидатур, но падение одного из главных руфособов антироссийского альянса в любом случае явление примечательное.

PS. Кстати, бдительные читатели подсказывают, что в свое время Борис Джонсон призывал к свержению Башара Асада.
Проклятие Асада по-прежнему работает.

Источник: Colonel Cassad



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