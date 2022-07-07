Мнение: Джонсон все

Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с постов премьер-министра Британии и лидера консервативной партии. Первый пошел.

Джонсон рассчитывает, что ему дадут время завершить дела до октября. Внутрипартийная оппозиция хочет ускорить процесс и как можно быстрее заменить Джонсона, который стал чрезвычайно токсичным для партии и грозит ей последствиями на следующих выборах.

Основные кандидаты на пост премьер-министра Британии после Джонсона – Трасс, Уоллис и Сунак. Для нас там разумеется нет хороших кандидатур, но падение одного из главных руфособов антироссийского альянса в любом случае явление примечательное.

PS. Кстати, бдительные читатели подсказывают, что в свое время Борис Джонсон призывал к свержению Башара Асада.

Проклятие Асада по-прежнему работает.

—