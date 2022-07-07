 

Госдеп отказался отвечать на вопрос о танках для Украины

07.07.2022, 23:10, Новости дня
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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс ушел от ответа на вопрос о том, отказывается ли Вашингтон поставлять Киеву танки.

Джонс заявил, что не желает вдаваться в подробности относительно «дискуссий о конкретных видах вооружений». Он указал при этом, что на саммите НАТО в Мадриде участники выразили готовность «поддерживать» Украину «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

Напомним, вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми. Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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