Госдеп отказался отвечать на вопрос о танках для Украины

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс ушел от ответа на вопрос о том, отказывается ли Вашингтон поставлять Киеву танки.

Джонс заявил, что не желает вдаваться в подробности относительно «дискуссий о конкретных видах вооружений». Он указал при этом, что на саммите НАТО в Мадриде участники выразили готовность «поддерживать» Украину «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

Напомним, вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми. Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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