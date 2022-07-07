 

В партии Джонсона захотели найти ему замену к сентябрю

07.07.2022, 23:10, Новости дня
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Высокопоставленные члены правящей Консервативной партии Великобритании хотят избрать нового партийного лидера и главу правительства к началу сентября, сообщили источники.

Financial Times пишет, что процедуру выбора утвердят 11 июля, когда пройдет заседание парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори. После выдвижения кандидатов и нескольких туров голосования в парламентской фракции должны остаться два претендента на пост руководителя партии и, как следствие, премьер-министра. Затем все члены партии должны будут выбрать одного из этой пары на пост премьера. В Консервативной партии надеются закончить весь процесс к 21 июля – до ухода на летние каникулы, передает ТАСС.

Официально о желании бороться за пост премьера объявила генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать глава МИД Великобритании Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, бывший глава минфина Риши Сунак, экс-глава минздрава Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес. Кроме того, принять участие в борьбе за пост премьера также могут глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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